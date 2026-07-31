Winstdaling van 4,4 procent voor Puig in eerste helft 2026

Madrid – Donderdag 30 juli 2026, na het sluiten van de markten, maakte de Spaanse mode- en beautymultinational Puig de resultaten bekend voor de eerste helft van het boekjaar 2026. Het bedrijf is eigenaar van modemerken als Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Carolina Herrera en Byredo. De periode, die eindigde op 30 juni, sloot het bedrijf af met een lage eencijferige omzetgroei en een winstdaling van meer dan vier procent.

Volgens de informatie die het Spaanse bedrijf heeft ingediend bij de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), versnelde de groei in het tweede kwartaal (plus vier procent) ten opzichte van het eerste kwartaal (plus 0,8 procent). De omzet voor de eerste zes maanden van het boekjaar bedroeg 2.353,7 miljoen euro. Dit is een stijging van 2,37 procent. Volgens Puig is dit een stijging van 4,4 procent bij constante wisselkoersen, vergeleken met de 2.299,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Op het gebied van winstgevendheid rapporteert het bedrijf een halfjaarlijkse nettowinstdaling tot 266,50 miljoen euro (min 5,12 procent) en een toerekenbare nettowinst van 262,8 miljoen euro. Dit laatste cijfer betekent een winstdaling van 4,4 procent ten opzichte van de 275 miljoen euro toerekenbare nettowinst in de eerste helft van het vorige boekjaar. Het is de tweede winstdaling die de groep meldt sinds de beursgang. De daling wordt ditmaal toegeschreven aan ongespecificeerde “buitengewone transactiegerelateerde kosten in de eerste helft van het jaar” en een “ongunstige vergelijkingsbasis” door “buitengewone baten in de eerste helft van 2025”.

Toch heeft “Puig een solide eerste helft van 2026 achter de rug, waarin we marktaandeel hebben gewonnen in alle categorieën en regio's”, aldus Jose Manuel Albesa, CEO van Puig sinds half maart. “De like-for-like netto-omzetgroei van plus 4,4 procent weerspiegelt onze sterke band met consumenten wereldwijd en het unieke karakter van onze merken”, licht hij toe. Hij benadrukt dat “ons resultaat solide en evenwichtig was, aangevoerd door ‘Geuren en Make-up’”, en “de kracht van ons bedrijf zichtbaar was in alle regio's waar we actief zijn”.

Met Make-up en Azië als snelste groeiers

Uitgesplitst naar bedrijfssegmenten voor de eerste zes maanden, bleef de divisie 'Geuren en Mode' de belangrijkste inkomstenbron voor Puig, met een totale omzet van 1.716,13 miljoen euro (plus 1,86 procent). Dit werd aangevuld door de omzet van de divisie 'Make-up' met 358,8 miljoen euro (plus 5,81 procent) en 'Huidverzorging' met 278,8 miljoen euro (plus 1,20 procent).

Wat de prestaties per markt betreft, sloot Puig het tweede kwartaal in alle belangrijke regio's positief af. Over de gehele eerste helft van het jaar bedroeg de omzet in EMEA 1.221,1 miljoen euro (plus 1,87 procent) en in de regio Azië-Pacific 273,4 miljoen euro (plus 17,04 procent). Deze stabiele en sterke groei werd echter tenietgedaan door een omzetdaling in Noord- en Zuid-Amerika tot 859,2 miljoen euro (min 0,90 procent).

Puig merkt op dat wisselkoersontwikkelingen een negatieve impact van 2,1 procent hadden op de netto-omzet in de eerste helft van het jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van de zwakke Amerikaanse dollar. Daarnaast wordt de impact van de situatie in het Midden-Oosten geschat op ongeveer min 0,6 procent van de totale omzet, wat neerkomt op circa 14 miljoen euro.

Bevestiging van vooruitzichten

Na deze resultaten in de eerste helft van het jaar, herhaalt Puig zijn vooruitzichten voor heel 2026. Het bedrijf verwacht het jaar af te sluiten met een omzetgroei die hoger is dan die van de 'premium' beauty-markt. De aangepaste ebitda-marge zal naar verwachting in lijn zijn met die van 2025, toen het bedrijf een ebitda-marge van 20,7 procent behaalde.

“Voor de toekomst behouden we ons vertrouwen in de structurele kracht van 'premium' beauty en in het vermogen van Puig om sneller te blijven groeien dan de markt”, aldus Albesa. “Met dat doel voor ogen blijven we investeren in onze merken, innovatie stimuleren en onze strategie gedisciplineerd uitvoeren, altijd gericht op duurzame groei en waardecreatie op de lange termijn.” Hij voegt toe: “We zien de toekomst vanuit een sterke positie tegemoet”, terwijl het bedrijf zich voorbereidt om “meer details over onze strategie te delen tijdens onze Capital Markets Day”.