Winstdaling voor WE International na bestuurswissel

WE International, het moederbedrijf van kledingketen WE Fashion, heeft in het afgelopen boekjaar een forse winstdaling geïncasseerd. Uit de recent gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de nettowinst is gekelderd van 18,9 miljoen euro naar 6,1 miljoen euro. De omzet krimpte licht van 277,4 miljoen naar 274,8 miljoen euro. Hoewel de online verkoop een kleine plus liet zien, kon dit de terugval in de fysieke winkels niet opvangen, ondanks ingezette kostenbesparingen en procesverbeteringen.

De modegroep kampte met een negatieve kasstroom van 14 miljoen euro en ziet de druk op de balans toenemen: de kortlopende schulden overstijgen inmiddels de liquide middelen en voorraden. De directie wijst naar stijgende loonkosten, inflatie en geopolitieke spanningen als risicofactoren, maar benadrukt dat de continuïteit niet in het geding is. Het winkelnetwerk in de Benelux en Zwitserland telt momenteel nog 127 filialen (waarvan 87 in Nederland en 13 in België).

De financiële uitdagingen vallen samen met een grote bestuurlijke wissel van de wacht. CEO Joris Aperghis en CFO Edwin Jägers vertrokken begin dit jaar beiden na een dienstverband van elf jaar. Terwijl de opvolging voor de CEO-post nog openstaat, is Simcha Knol aangetreden als nieuwe CFO en versterkt voormalig Action-topvrouw Alexandra Legro het bestuur als Brand & Marketing Director.

FashionUnited heeft om meer informatie gevraagd bij het bedrijf.