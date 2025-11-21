Winstgevendheid Asos verbetert in boekjaar 2025 ondanks omzetdaling

Asos meldt een stap voorwaarts in de meerjarige ommekeer. De roep realiseert aanzienlijke verbeteringen in winstgevendheid, voorraadefficiëntie en kostendiscipline in de 52 weken tot 31 augustus 2025. Dit ondanks een zwakkere consumentenvraag en een bewuste vermindering van orders van lage kwaliteit. Het bedrijf noteert een aangepast verlies voor belastingen van 98,2 miljoen pond (111, 2 miljoen euro) en een aangepaste ebitda van 131,6 miljoen pond. Dit is een verbetering van 51,5 miljoen pond ten opzichte van het voorgaande jaar, als gevolg van de nieuwe commerciële en voorraadmodellen.

De aangepaste groepsomzet daalt met 14 procent tot 2,5 miljard pond in het verslagjaar, terwijl de GMV (gross merchandise value) met 12 procent afneemt op jaarbasis. Dit weerspiegelt de aanhoudende macro-economische druk en de focus van het bedrijf op het verbeteren van de orderwinstgevendheid.

“Nu het moeilijkste werk achter de rug is, heb ik er meer vertrouwen in dan ooit dat we de juiste strategie en capaciteiten hebben om onze ambitie te verwezenlijken: de meest opwindende bestemming voor modeliefhebbers worden”, aldus directeur José Antonio Ramos Calamonte in een verklaring.

Jaarresultaten Asos in kernmarkten

Het Verenigd Koninkrijk blijft de meest veerkrachtige regio, met een GMV-daling van 7 procent door minder siteverkeer en lagere ordervolumes te midden van een voorzichtig consumentenklimaat. In Europa daalt de GMV met 16 procent. Dit is het gevolg van strategische acties om onrendabele orders te verwijderen en een daling van zeventien procent in sitebezoeken. Het aantal orders daalt met twintig procent, hoewel dit gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een stijging van 5 procent in de gemiddelde waarde van het winkelmandje dankzij sterkere prestaties tegen de volle prijs en minder kortingen.

In de Verenigde Staten neemt de GMV af met achttien procent, als gevolg van minder verkeer en een bescheiden daling van de conversie met twintig basispunten. Een stijging van 8 procent in de gemiddelde waarde van het winkelmandje helpt de daling van het ordervolume met 24 procent te compenseren. De GMV in de rest van de wereld daalt met 15 procent, waarbij een zwakkere regionale vraag en een lichte daling van de conversie met 10 basispunten bijdragen aan een krimp van 17 procent in orders.

Overzicht financiële prestaties boekjaar 2025 en vooruitzichten

Een verbeterde verkoop tegen de volle prijs ondersteunt een brutomarge van 47,1 procent, een stijging van 370 basispunten op jaarbasis. Dit is in lijn met de middellangetermijndoelstelling van 50 procent. Het bedrijf sluit boekjaar 2025 af met een structureel slankere kostenbasis, wat een aangepaste ebitda-marge van 5,3 procent mogelijk maakt. Dit is een stijging van 250 basispunten ten opzichte van boekjaar 2024, ondanks de lagere omzet.

De groep rapporteert een statutair verlies voor belastingen van 281,6 miljoen pond, inclusief 183,4 miljoen pond aan aanpassingsposten, grotendeels vastgoedgerelateerde kosten in verband met de sluiting van het distributiecentrum in de Verenigde Staten.

Vooruitblikkend op boekjaar 2026 stelt Asos dat de strategische en financiële vooruitgang door de ommekeer het bedrijf positioneert voor een jaar van aanhoudende verbetering. Het bedrijf verwacht dat de GMV gedurende het boekjaar een versterkende lijn laat zien, waarbij de GMV-prestaties naar verwachting de omzet met drie tot vier procentpunten overtreffen. De Groep voorziet een verdere verbetering van de brutomarge van ten minste honderd basispunten, tot tussen de 48 procent en 50 procent. Dit wordt ondersteund door een hogere verkoopmix tegen de volle prijs en de schaalvergroting van flexibiliteit in de afhandeling. De aangepaste ebitda stijgt naar verwachting tot tussen de 150 miljoen pond en 180 miljoen pond.