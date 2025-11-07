Wisselende resultaten voor Canada Goose in tweede kwartaal

Canada Goose Holdings Inc. rapporteert wisselende financiële resultaten voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2026. De resultaten tonen een sterke uitvoering van de direct-to-consumer (DTC) strategie, ondanks een nettoverlies op korte termijn door geplande seizoensgebonden investeringen.

De totale omzet voor het kwartaal stijgt met 1,8 procent naar 272,6 miljoen Canadese dollar. Deze groei is voornamelijk te danken aan een stijging van 21,8 procent in de DTC-omzet, die uitkomt op 126,6 miljoen dollar. De DTC-omzet omvat een vergelijkbare omzetgroei van 10,2 procent, wat de daling in de groothandelsomzet compenseert.

Het bedrijf lijdt een nettoverlies van 15,2 miljoen Canadese dollar, ofwel een verlies van 0,16 Canadese dollar per aandeel. Dit verlies is voornamelijk het gevolg van een geplande stijging van de verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A). Deze kosten zijn hoger door de uitvoering in de winkels, de uitbreiding van het retailnetwerk en marketingcampagnes voor de herfst/winter 2025-collectie, ter voorbereiding op het piekseizoen in de winter.

Voorzitter en CEO Dani Reiss bevestigt de strategische koers: “Onze resultaten van het tweede kwartaal weerspiegelen een sterke DTC-prestatie en een positieve vergelijkbare omzetgroei. Dit is een duidelijk bewijs dat onze strategie werkt.” Hij voegt eraan toe dat het bedrijf ‘met vertrouwen het piekseizoen ingaat’.

Om de merkpositionering verder te versterken, verhuist Canada Goose zijn winkel in Parijs naar de Champs-Élysées. Daarnaast verdiept het bedrijf de betrokkenheid in de regio Azië-Pacific met de nieuwe wereldwijde merkambassadeur, acteur Hsu Kuang-Han. De voorraad wordt met drie procent verminderd en de nettoschuld daalt succesvol naar 707,1 miljoen Canadese dollar, wat getuigt van een gedisciplineerd beheer van het werkkapitaal.

Canada Goose kondigt ook de pensionering en het aftreden aan van Stephen Gunn uit de raad van bestuur. Gunn, die in 2017 toetrad tot de raad en lid was van het auditcomité, legt zijn functie neer. Om de bestuurskracht te behouden, is onafhankelijk bestuurder Belinda Wong benoemd tot lid van het auditcomité en aangewezen als ‘financieel expert van het auditcomité’, met ingang van 1 oktober 2025. Na het aftreden van Gunn is de omvang van de raad van bestuur van het bedrijf teruggebracht van tien naar negen leden.