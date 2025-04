Witte Huis bekritiseert Amazon: "Vijandige en politieke daad"

Het Witte Huis heeft scherpe kritiek geuit op online retailer Amazon. De woordvoerder van het Witte Huis, Karoline Leavitt, noemde het een 'vijandige en politieke daad' dat Amazon blijkbaar voortaan bij zijn prijzen aangeeft hoeveel de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump bijdragen aan de prijs. Leavitt zei dat ze er zojuist met de president over had gesproken.

Op de vraag of Amazon-oprichter Jeff Bezos nog een Trump-aanhanger is, antwoordde de woordvoerder dat ze niet wilde spreken over de relaties van de president met Bezos, maar herhaalde dat dit een 'vijandige en politieke daad' is. Bezos heeft de laatste tijd de nabijheid van Trump gezocht en daarvoor bijvoorbeeld ook invloed uitgeoefend bij de krant 'Washington Post', die van Bezos is.

Voor de Amerikaanse verkiezingen in november had hij bijvoorbeeld een reeds geschreven aanbeveling voor Donald Trumps tegenstander Kamala Harris tegengehouden, wat kritiek uitlokte binnen de redactie en bij de lezers.