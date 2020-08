Witte rook: VanHaren neemt 43 winkels Brantano over

Na weken van speculatie is de kogel dan toch echt door de kerk. VanHaren, schoenenketen onder Duitse groep Deichmann, neemt een deel van Brantano over. In totaal worden 43 Brantano-winkels overgenomen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De overname is per 1 oktober 2020.

“De schoenenketen zet hiermee een belangrijke stap in haar ambities op de Belgische markt.” VanHaren heeft de afgelopen jaren het Belgische winkelportfolio al uitgebreid naar 16. Met de toevoeging van de Brantano-winkels beslaat het portfolio opeens 59 winkels. Welke vestigingen precies onder de overname vallen is nog niet duidelijk. Ook is niet helder wat er met de overige 66 Brantano-winkels gaat gebeuren.

43 Brantano-winkels gered door VanHaren

Hoeveel medewerkers met deze overname zeker zijn van hun baan wordt nog niet gemeld in het persbericht. “De komende weken wordt zorgvuldig onderzocht welke betrokken Brantano-medewerkers in de VanHaren organisatie geïntegreerd kunnen worden. Ook worden de details van de overname de komende periode verder uitgewerkt aldus het persbericht.

VanHaren biedt schoenen voor het hele gezin. Naast de verkoop van schoenen van bekende sportmerken heeft het ook een eigen trendcollectie. “Met de overname van de 40 Brantano-winkels wordt deze succesformule in België verder uitgebreid.” Moederbedrijf Deichmann is in 31 landen wereldwijd actief en heeft meer dan 4200 winkels en 40 online shops.

Deichmann werd kort na het faillissement van FNG al genoemd als mogelijke overnamepartij van een deel van het portfolio van de groep. De afgelopen tijd bleef de Duitse schoenengroep nog als enige over in de race voor Brantano.