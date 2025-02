Wolford: Jaaromzet daalt met 30 procent

De Oostenrijkse kledingproducent Wolford AG heeft in het boekjaar 2024 een aanzienlijke omzetdaling moeten verwerken.

Volgens voorlopige, nog niet gecontroleerde cijfers bedroeg de omzet in 2024 88 miljoen euro, een daling van 30 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, zo verklaarde het bedrijf donderdag in een ad-hoc-bericht. De onderneming is onderdeel van het Chinese modeconcern Lanvin Group.

Het afgelopen jaar werd "gekenmerkt door uitdagingen en veranderingen, met name macro-economische onzekerheden en logistieke verstoringen", erkende Wolford.

De ongunstige omstandigheden waren merkbaar in tal van belangrijke markten. Zo daalde de omzet in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, met 35 procent, in Groot-China met 27 procent en in Noord-Amerika met 17 procent.

Wisseling van logistieke partner leidde tot leveringsproblemen

In de groothandel moest Wolford een omzetdaling van 44 procent incasseren. Volgens het bedrijf was dit "voornamelijk te wijten aan de overstap naar een nieuwe logistieke partner, wat leidde tot vertragingen in de productleveringen".

Voor 2025 kondigde Wolford een "marktoffensief" aan ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum. "De focus dit jaar ligt op het optimaliseren van het productassortiment en de distributiekanalen", aldus het bedrijf.