Wolford: Omzetdaling in eerste halfjaar

Wolford AG had in het eerste halfjaar van boekjaar 2025 te kampen met de ‘nasleep van bedrijfsstoringen’.

De omzet van de Oostenrijkse kledingproducent daalde in de eerste zes maanden met 10,1 miljoen euro tot 33 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit een ad-hoc-melding die donderdag werd gepubliceerd. Wolford schrijft de daling toe aan ‘aanhoudende effecten van leveringsvertragingen en winkelsluitingen’, die vorig jaar begonnen. Hoewel de problemen eind 2024 structureel waren opgelost, waren de gevolgen merkbaar in de omzet van het eerste kwartaal van 2025.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bleef ondanks de forse omzetdaling relatief stabiel ten opzichte van vorig jaar. Wolford is erin geslaagd de kostenbasis te verlagen. De herstructurerings- en efficiëntiemaatregelen die de afgelopen maanden werden genomen, hebben effect gehad.

Deze resultaten moeten ‘geïnterpreteerd worden in de context van de verwachte, nog aanhoudende overgangsfase, waarin het bedrijf actief een uitgebreide operationele transformatie doorvoert, die gericht is op het herstel van veerkracht en winstgevendheid op lange termijn’, aldus de aankondiging. De eerste tekenen van herstel worden naar verwachting in de tweede helft van het jaar zichtbaar.

Kijkend naar heel 2025 verwacht Wolford geen significante negatieve invloed van de handelspolitieke economische omgeving op de omzet en het resultaat.