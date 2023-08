Wolford: Omzetgroei en nieuwe CEO

Oostenrijks bedrijf Wolford AG heeft een nieuwe CEO gevonden, zo blijkt uit een ad hoc statement van de groep. Het bedrijf heeft recent Silvia Azzali aangesteld in de functie. Azzali was voorheen de CCO van Wolford.

De benoeming van Azzali als CEO wordt kort genoemd in een bericht over de halfjaarcijfers van Wolford AG. In de financiële periode nam de omzet met 8 procent toe. Hierdoor behaalde het bedrijf een omzet van 58,8 miljoen euro.

Onder de streep is er ook verbetering te zien, maar Wolford AG schrijft nog steeds geen zwarte cijfers. Zo is het ebitda (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) nog negatief, maar ook de operationele winst staat nog in de min.

De ad hoc aankondiging meldt voor de rest geen verdere details.