Wolford stelt publicatie jaarcijfers uit

Het Oostenrijkse Wolford AG zou woensdag eigenlijk de definitieve resultaten voor het boekjaar 2024 presenteren. Dit is echter uitgesteld.

Het bedrijf verklaarde woensdagnamiddag dat de publicatie van de gecontroleerde jaarrekening en de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening ‘met enkele dagen wordt uitgesteld’. De verwachting is nu dat de betreffende financiële rapporten ‘in de komende dagen worden afgerond en gepubliceerd’. In de korte mededeling werden geen redenen voor de vertraging genoemd.

Wolford moest in 2024 een omzetdaling van 30 procent incasseren

Het kledingbedrijf had eind februari al toegegeven dat het in het afgelopen jaar, volgens voorlopige cijfers, een omzetdaling van 30 procent tot 88 miljoen euro moest incasseren. 2024 werd ‘gekenmerkt door uitdagingen en omwentelingen, met name macro-economische onzekerheden en logistieke verstoringen’, aldus Wolford destijds. De overstap naar een nieuwe logistieke partner had geleid tot ‘vertragingen bij de productleveringen’.

Voor het moederbedrijf van Wolford, Lanvin Group, was 2024 over het algemeen een moeilijk boekjaar: De Chinese bedrijvengroep deelde woensdag mee dat het verlies aanzienlijk hoger was uitgevallen dan in het voorgaande jaar.