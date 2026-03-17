Wolford ziet jaaromzet met 14 procent dalen

De Oostenrijkse kledingaanbieder Wolford AG heeft ook in het boekjaar 2025 een aanzienlijk omzetverlies geleden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de omzet vorig jaar 76 miljoen euro. Dat is 14 procent minder dan in 2024, zo meldt het bedrijf, onderdeel van de Chinese modegroep Lanvin Group, maandag in een ad-hocbericht.

De omzetdaling is volgens de legwear-specialist vooral toe te schrijven aan zwakke resultaten in de eerste zes maanden van het jaar. “De resultaten van de eerste jaarhelft van 2025 staan onder grote invloed van de naweeën van de uitdagingen van vorig jaar en de aanhoudende overgangsfase, waaronder macro-economische onzekerheden en logistieke verstoringen”, aldus Wolford. “Deze factoren verklaren 78 procent van de afwijking ten opzichte van vorig jaar.” In de tweede helft van het jaar tonen de resultaten echter ‘een gestage verbetering’.

Alle marktregio's lijden dubbelcijferige verliezen

Volgens de beschikbare cijfers leed het bedrijf vorig jaar in alle marktregio's dubbelcijferige omzetverliezen. Zo daalde de omzet in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, met 12 procent. In Groot-China daalde deze met achttien procent en in Noord-Amerika met negentien procent.

Mede door winkelsluitingen kromp de omzet in de eigen winkels en outlets met 27 procent. Op vergelijkbare basis toont het winkelnetwerk echter ‘tekenen van herstel’ en een ‘gemiddelde eencijferige groei’. In e-commerce daalde de omzet met 15 procent. De groothandel groeide daarentegen met een plus van 17 procent.

Voor 2026 ligt de focus nu ‘op de implementatie van de nieuwe productstrategie en de versterking van het go-to-market-model, met als doel de revitalisering van het merk verder te stimuleren’, aldus Wolford.