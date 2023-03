Wolverine World Wide, Inc. plaatst Sweaty Betty onder nieuw leiderschap

Lifestylegroep Wolverine World Wide, Inc. kondigt een nieuwe strategie aan om zijn wereldwijde groei te stimuleren en toekomstige investeringen in Sweaty Betty mogelijk te maken, zo blijkt uit een persbericht van de lifestylegroep.

De nieuwe strategie heeft dus betrekking op het Britse activewear merk Sweaty Betty. Dit modemerk wordt namelijk onder nieuw leiderschap geplaatst: Isabel Soriano en de International Group van Wolverine Worldwide, die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de onderneming buiten de Verenigde Staten.

“Onze regionale teams hebben bijzonder veel commerciële ervaring in belangrijke internationale markten en zijn goed gepositioneerd. Zij kunnen hun sourcing, logistiek, technologie en operationele expertise inzetten om de groei van Sweaty Betty te versnellen”, aldus Brendan Hoffman, voorzitter en CEO van Wolverine Worldwide.

De overplaatsing brengt daarnaast mogelijkheden met zich mee die de kostenstructuur van Sweaty Betty beter afstemmen. Dit omvat het samenvoegen van kantoorruimte in London, besparingen doorvoeren via Wolverine’s nieuwe Profit Improvement Office en het schrappen van banen in het Verenigd Koninkrijk.

Julia Straus, CEO van Sweaty Betty, schrijft dat deze kostenbesparingen ‘noodzakelijk zijn om Sweaty Betty te positioneren in een succesvolle formule op lange termijn’. “Het was geen makkelijk beslissing.” Om hoeveel banen het gaat, doet Straus nog geen uitspraak.

Wat voor effect de kostenbesparingen precies zullen hebben, wordt bekend gemaakt in de vooruitblik op financieel jaar 2023.