Wolverine World Wide voldoet aan verwachtingen in 2023

De Amerikaanse leverancier van schoenen en kleding Wolverine World Wide Inc. maakt zijn eigen verwachtingen voor boekjaar 2023 waar.

De omzet en winst in het laatste kwartaal waren in lijn met de verwachtingen, zei het bedrijf maandag voorafgaand aan een conferentie met analisten en investeerders. Volgens de beschikbare cijfers bedraagt de jaaromzet ongeveer 2,24 miljard Amerikaanse dollars (2,05 miljard euro). In het vierde kwartaal bedroeg de omzet 527 miljard dollar, niet in de laatste plaats dankzij de goede activiteiten in de kerstperiode in de eigen winkels van de merken Merrell, Saucony, Sweaty Betty en Wolverine.

De brutomarge en de winst voor belastingen waren ook in lijn met de verwachtingen, benadrukte het bedrijf. Het bedrijf had aan het einde van het jaar zelfs zijn eigen doelstellingen voor het verlagen van de schulden en voorraden overtroffen.

De groep kondigde ook aan dat het een logistiek centrum in de Amerikaanse staat Kentucky had verkocht voor 23 miljoen dollar als onderdeel van het lopende kostenbesparingsprogramma. De faciliteit wordt echter nog steeds gebruikt door de merken Saucony en Sperry, legde het bedrijf uit.