Wolverine Worldwide, Inc. duikt in de rode cijfers in eerste kwartaal 2024

Wolverine Worldwide, Inc. ziet de omzet én de winst flink afnemen in het eerste kwartaal van 2024. De Amerikaanse leverancier van schoenen en kleding verkleint zijn omzet van ruim 200 miljoen dollar en buigt de winst om in een verlies, zo blijkt uit de eerste kwartaalupdate van het jaar.

Het moederbedrijf van onder meer Merrell, Saucony, Wolverine en Sweaty Betty, behaalt een omzet van 394,9 miljoen dollar, omgerekend … miljoen euro. De verkopen dalen in totaal met 34,6 procent op constante basis. Ondanks de omzetdaling ligt het resultaat boven de verwachtingen van Wolverine Worldwide. De brutowinst bedraagt 181,4 miljoen dollar.

“We voeren onze ommekeer en transformatie in hoog tempo uit en blijven substantiële vooruitgang boeken om het volledige potentieel van onze merken, platforms en teams te realiseren. Hoewel we nog meer werk te doen hebben, voel ik me bemoedigd door het geweldige werk van onze teams en de kracht van ons model voor het bouwen van merken - gericht op het maken van geweldige producten, het vertellen van geweldige verhalen en het elke dag opnieuw stimuleren van de business”, zo meldt Chris Hufnagel, voorzitter en Chief Executive Officer van het bedrijf.

Hoewel Hufnagel positief blijft, duikt het operationele resultaat in de rode cijfers nadat het bedrijf in dezelfde periode een jaar eerder nog een winst van 45,3 miljoen dollar noteerde. Het operationele verlies komt neer op 3,1 miljoen dollar. Dat laat ook de uitslag onderaan de streep niet koud. Het nettoresultaat verandert met 31,7 miljoen dollar naar 13,7 miljoen dollar in rode cijfers.