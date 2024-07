Woolmark lanceert eerste Recycled Wool-standaard

Woolmark breidt zijn certificeringsprogramma uit met een label voor gerecyclede wol. Het is de eerste keer in de 60-jarige geschiedenis van het bedrijf dat het zijn certificering toepast op gerecyclede vezels.

Het nieuwe label 'Recycled Wool' valt onder de RW-1-specificatie en markeert “een belangrijke stap in de richting van een duurzamere textielindustrie,” aldus een persbericht.

Met deze specificatie garandeert Woolmark dat gecertificeerde producten minimaal 20 procent gerecyclede wol bevatten en bovendien voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Woolmark-certificeringsprogramma.

Zowel pre-consumer materiaal (bijvoorbeeld afval van het snijden van stoffen) als post-consumer materiaal (bijvoorbeeld afgedankte stoffen van consumenten) is goed voor gerecycled wol.

In een persbericht deelt John Roberts, Managing Director van The Woolmark Company: "Wol is wereldwijd de meest gerecyclede kledingvezel. Ons nieuwe Recycled Wool-label ondersteunt de verschuiving van een lineair naar een circulair productiemodel, waardoor afval en vervuiling worden verminderd."

Woolmark lanceert eerste Recycled Wool-label

Roberts merkt verder op dat hoewel wol slechts 1 procent van de markt voor kledingvezels uitmaakt, de oprichting van het nieuwe label bedoeld is om "het hergebruik en de herbestemming van deze opmerkelijke vezel te bevorderen" om het gebruik van het materiaal in nieuwe categorieën aan te moedigen en het langer in omloop te houden.

De introductie van Recycled Wool bouwt voort op de jarenlange inspanningen van Woolmark en het logo, dat sinds 1964 bestaat en streeft naar een meer circulaire industrie door de ontwikkeling van natuurlijke, duurzame producten te ondersteunen.

Het Woolmark-logo voor gerecycled wol Credits: The Woolmark Company

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.