Woolworth: “Potentieel voor 5000 winkels in Europa”

Nadat Woolworth onlangs ambitieuze uitbreidingsplannen voor de Duitse markt aankondigde, is het nu de beurt aan andere Europese landen. In Europa ziet het warenhuisconcern potentieel voor 5.000 warenhuizen, zo bevestigde een woordvoerder van Woolworth GmbH in antwoord op een vraag van FashionUnited.

Alleen al in Polen moeten de komende jaren vierhonderd locaties worden gebouwd, waarbij het bedrijf vijftien tot twintig locaties tussen mei 2023 en april 2024 als realistisch beschouwt. Voor het volgende jaar zijn er nog geen concrete plannen, maar het aantal nieuwe openingen zou volgens Woolworth zeker verhoogd kunnen worden. Het vakblad Textilwirtschaft berichtte eerder al over de uitbreidingsplannen.

Nieuw filiaal in Oostenrijk

Woolworth plant ook een marktintroductie in Oostenrijk. Wanneer die precies volgt is nog niet bekend, maar om de koers uit te zetten is begin mei Woolworth Österreich GmbH opgericht. Volgens een woordvoerder van Woolworth is de registratie van de onderneming een eerste stap om de wettelijke basis te leggen voor activiteiten in het land.

Op middellange termijn moet de Oostenrijkse onderneming een onafhankelijke directie krijgen, maar momenteel wordt het bedrijf geleid door Oliver Penner en Petar Burazin. Samen vormen zij de directie van Woolworth Österreich GmbH. Ondertussen werken beide directeuren ook voor Woolworth, Penner sinds 2015 als algemeen directeur financiën en Burazin sinds afgelopen oktober als algemeen directeur verkoop/landen.

