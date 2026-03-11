Wordt Duits warenhuis Breuninger toch niet verkocht?

De geplande verkoop van de in Stuttgart gevestigde retailer E. Breuninger GmbH & Co. wordt voorlopig stilgelegd. Zoals diverse media, waaronder Wirtschaftswoche, dinsdag meldden, hebben de eigenaarsfamilies het lopende biedingsproces beëindigd. Naar verluidt lagen de ontvangen biedingen aanzienlijk onder de verwachtingen.

Het verkoopproces werd in de zomer van 2024 gestart in samenwerking met zakenbank Macquarie. Het doel was om strategische investeerders of financiële investeerders voor de onderneming aan te trekken. Volgens berichten uit de branche gaapte er echter een groot gat tussen de prijsverwachtingen van de verkopers en de waarderingen van potentiële kopers.

Bedrijfswaarde sterk afhankelijk van vastgoed

In de markt werd de ondernemingswaarde tijdelijk geschat op maximaal 2,5 miljard euro. Een groot deel daarvan komt voor rekening van de vastgoedportefeuille, die wordt gewaardeerd op circa 1,8 miljard euro. Na aftrek van schulden zou een verkoop een opbrengst van ongeveer twee miljard euro hebben opgeleverd.

De operationele retailtak wordt door investeerders daarentegen aanzienlijk voorzichtiger gewaardeerd. Gezien de relatief lage marges in de warenhuis- en modesector, beschouwden veel geïnteresseerden de gevraagde prijzen als te hoog. Voor veel potentiële kopers ligt de grootste waarde van het bedrijf dan ook in het vastgoed.

Een verkoop van het vastgoed, los van de retailactiviteiten, is naar verluidt ook besproken. Volgens berichten wezen de eigenaren deze stap echter af, omdat het filiaalnetwerk en het vastgoed nauw met elkaar verbonden zijn.

Het verkoopproces kon rekenen op grote belangstelling. Naar verluidt hebben zo'n 30 potentiële kopers deelgenomen, waaronder handelsondernemingen, private equity-investeerders en institutionele vastgoedbeleggers. Onder de geïnteresseerden bevonden zich volgens mediaberichten onder meer het Amerikaanse concern Amazon en de Thaise Central Group. Ook het family office van de Canadese investeerder Richard Baker werd genoemd. Uit de Europese warenhuissector golden El Corte Inglés en Galeries Lafayette als mogelijke strategische kopers.

Voor delen van de vastgoedportefeuille toonden bovendien grote beleggingsinstellingen zoals Deka Immobilien, DWS en Union Investment, evenals internationale investeerders, interesse. Of de eigenaren het verkoopproces op een later tijdstip zullen hervatten, is nog onduidelijk.

FashionUnited heeft Breuninger om een reactie gevraagd.