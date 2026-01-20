World Footwear analyse: waarom groei in de schoenensector een lokale afweging wordt

Het nieuwste Retail Flash-rapport van World Footwear schetst een wisselend beeld van de wereldwijde schoenenmarkten. Hoewel de opkomst van e-commerce en de erosie van marges constanten zijn, verschilt de operationele impact ervan radicaal per geografische zone.

Voor besluitvormers heeft dit overzicht een duidelijke boodschap: modellen moeten zich nu aanpassen aan een omgeving waar aanhoudende groei niet langer een gegeven is.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk: een ongemakkelijke stabilisatie

In Nederland probeert de markt zich te stabiliseren. De schoenenverkoop presteert iets beter dan het retailgemiddelde, ondanks aanhoudende volatiliteit. Digitale verkoop is nu goed voor 20 procent van de totale omzet. Hoewel de afnemende inflatie de vraag ondersteunt, dwingt de daling van de importprijzen lokale spelers tot verhoogde waakzaamheid over hun concurrentiepositie.

In het Verenigd Koninkrijk neemt de inhaalslag van de zomer (plus zes procent voor textiel en schoenen) niet alle onzekerheden weg. De schoenensector blijft het meest kwetsbare segment, ondersteund door lage prijzen, maar benadeeld in waarde. Met een digitaal marktaandeel van 28,1 procent, benaderen distributeurs 2026 met een ijzeren discipline op het gebied van voorraden. Ze zijn zich ervan bewust dat alleen het op peil houden van de vraag niet voldoende is om de marges te herstellen.

Frankrijk: een krimpende markt onder operationele druk

In Frankrijk bevestigen de cijfers een duidelijke vertraging. De detailhandelsverkopen stagneren, terwijl het schoenensegment krimpt (min 2,6 procent in volume op jaarbasis). De lichte stijging van de gemiddelde prijzen compenseert de volumedaling niet, wat de marges mechanisch onder druk zet. Het winkelverkeer daalt met meer dan vijf procent, een daling die vooral zichtbaar is in winkelcentra.

Duitsland en Spanje: digital als enige steunpilaar

In Duitsland presteren schoenen en lederwaren ondermaats ten opzichte van de rest van de detailhandel. De verwachte seizoensopleving blijft uit en wordt afgeremd door een terughoudende consument en systematisch gebruik van promoties. Alleen e-commerce toont een positieve dynamiek (plus twaalf komma negen procent), gedreven door marketplaces en Direct-to-Consumer (D2C) modellen. Ondanks een stijgende import blijven de tekenen van herstel broos.

Spanje volgt een vergelijkbaar pad. Hoewel de totale retail een gematigde groei laat zien, blijft de schoenensector achter. E-commerce redt de situatie met een stijging van elf procent in de eerste acht maanden van het jaar. De paradox is hier monetair: terwijl de algehele inflatie weer aantrekt, blijven de prijzen voor kleding en schoenen dalen, wat de winstgevendheid van distributeurs onder druk zet. Het beheer van assortimenten wordt een precisiewerk om overbevoorrading te voorkomen.

Japan en de Verenigde Staten: de laatste groeimotoren

Japan toont daarentegen een uitzonderlijke vitaliteit. Het segment accessoires en schoenen noteert een jaarlijkse groei van 44 procent, aangejaagd door de uitgaven van buitenlandse bezoekers. Ondanks een vertraging aan het einde van het boekjaar, bieden de sprong in e-commerce (plus 27,3 procent) en een veerkrachtigere binnenlandse consumptie de Japanse markt een soliditeit die in Europa ontbreekt.

In de Verenigde Staten is het traject geleidelijker maar solide. De schoenensector is het enige modesegment dat zijn pre-crisisniveau heeft herwonnen. Merken geven de voorkeur aan gerichte prijsverhogingen om logistieke kosten en douanerechten te absorberen, terwijl de toegankelijkheid behouden blijft in een consumentenklimaat dat nog moet worden bevestigd.

Op weg naar 2026: van crisisbeheer naar herinrichting van modellen

De analyse van World Footwear markeert het einde van het tijdperk van organische groei. Voor de sector is de uitdaging niet langer wachten op een Europees herstel, maar overstappen naar een model van selectieve winstgevendheid.

Drie hefbomen krijgen prioriteit:

Geografische herverdeling: Investeringen verplaatsen naar gebieden met toeristische stromen (Japan) of structurele stabiliteit (Verenigde Staten) om de zwakte in Europa te compenseren.

Waardediscipline: Marges beschermen door drastisch voorraadbeheer en een focus op het hogere segment. Dit is het enige alternatief voor de prijzenslag van Aziatische platforms.

Prioriteit voor D2C: Digitaal is niet langer een aanvullend kanaal, maar de belangrijkste verdediging tegen de afnemende winstgevendheid in volwassen markten.

Uiteindelijk wordt 2026 niet het jaar van een plotseling herstel, maar van de operationele waarheid. Alleen de groepen die hun toeleveringsketen kunnen afstemmen op de volatiliteit van de vraag – en tegelijkertijd hun merkimago beschermen – zullen als winnaar uit deze complexe vergelijking komen.