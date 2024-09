Worldly Customer Forum: Nieuwe tool maakt meting van Scope 3-emissies op productniveau mogelijk

"Do it faster and bigger!" Met deze boodschap presenteerde het Amerikaanse technologiebedrijf Worldly vorige week haar nieuwe tool op het Worldly Customer Forum in München: de "Product Impact Calculator" (PIC). Deze tool moet kledingbedrijven in staat stellen binnen enkele minuten productgebaseerde Scope 3-emissies te berekenen.

Scope 3-emissies hebben de grootste voetafdruk

Worldly is een van 's werelds grootste en meest uitgebreide platforms voor duurzaamheidsgegevens uit de kledingsector en daarbuiten. Het bedrijf werd in 2019 opgericht als een non-profit technologiebedrijf en was oorspronkelijk ontwikkeld als een dataplatform voor de Higg Index van de Sustainable Apparel Coalition, die sinds dit jaar Cascale heet. De Higg Index is gebaseerd op een gezamenlijk initiatief van Walmart en Patagonia en is een van de eerste digitale tools ooit die de milieu-impact binnen de kledingproductie op een methodische manier verzamelde en beoordeelde. Veel bedrijven in de wereldwijde kleding- en schoenenindustrie werken sindsdien volgens de Higg Index en via het platform van Worldly. Worldly heeft naar eigen zeggen meer dan 40.000 merken, retailers en fabrikanten uit de sectoren mode, outdoor, huishoudelijke artikelen en speelgoed als klant. Deze expertise gebruikt het bedrijf nu om eindelijk vooruitgang te boeken op het gebied van Scope 3-emissies.

Diagram van de product impact in de PIC. Credits: Worldly

"Scope 3 is het belangrijkst. We weten allemaal dat hier 70 tot 90 procent van de emissies vandaan komt", legt Kevin Vranes, Chief Product Officer van Worldly, uit tijdens de conferentie. Scope 3 omvat de emissies binnen de gehele waardeketen waar een bedrijf niet direct verantwoordelijk voor is, zoals de toeleveringsketen, transport, productgebruik of afvalverwerking. Terwijl veel bedrijven momenteel werken aan het verzamelen en analyseren van gegevens voor Scope 1 en 2 - Scope 1 omvat de directe emissies binnen het eigen bedrijf, bijvoorbeeld wagenpark of verwarmingskosten, Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van klimaatschadelijke gassen door energieleveranciers, bijvoorbeeld elektriciteitsleveranciers - is de aandacht voor Scope 3 voor veel bedrijven nog ver weg.

Aandeel CO2-equivalenten van individuele fasen in de toeleveringsketen van een dames sweatshirt Credits: Worldly

"Worldly verzamelt primaire gegevens uit de gehele toeleveringsketen - van materialen tot fabrieken tot afgewerkte producten en zelfs op merk- en retailniveau - en legt daarbij belangrijke parameters vast met betrekking tot de milieu-impact, zoals broeikasgassen, waterverbruik, afval en arbeidsomstandigheden", legt Chief Excutive Officer Scott Raskin uit. Hiervoor brengt Worldly verschillende datasets samen en bespaart duurzaamheidsteams veel werk. De teruggewonnen tijd, aldus de CEO, kan nu worden gebruikt om maatregelen te nemen om de milieu-impact te verminderen, wat immers de eigenlijke bedoeling was van het verzamelen van gegevens, maar tot nu toe vaak te kort schoot. "Met de PIC kunnen bedrijven mogelijkheden identificeren om hun emissies te verminderen, wat cruciaal is voor het naleven van reductiedoelstellingen en aanstaande wettelijke vereisten."

Daar komt nog een nieuwe timing bij. "We willen bedrijven ondersteunen bij het uitbreiden van hun gegevensverzameling en ook de frequentie van gegevensverzameling verhogen. Het is niet voldoende om slechts één keer per jaar gegevens te verzamelen als je snel wilt handelen en snelle vooruitgang wilt zien", aldus Raskin.

Zo eenvoudig mogelijk gebruik

Om met de PIC aan de slag te gaan, hebben bedrijven alleen hun bestelgegevens nodig. De PIC berekent de emissies van de producten in een bestelling - zoals T-shirts, slaapzakken of riemen - op basis van geïntegreerde standaard modellen voor de product impact. De modellen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek, analyses en branchekennis van Worldly en Cascale. Het datawetenschapsteam van Worldly analyseerde meer dan 130.000 verschillende producten en twaalf miljoen verkochte eenheden in de VS en Europa. In totaal werden 38 van dergelijke standaardproducten geïdentificeerd en in de PIC opgenomen. Maar niet alleen de producten zelf worden bekeken, maar ook verpakkingen en het bijbehorende transport voor en na de productie, evenals de gebruiksfase.

Bedrijven kunnen Higg Index-gegevens toevoegen van hun fabrieken die milieu-evaluaties (Higg FEM) hebben afgerond en deze aan hun bestelgegevens toevoegen. Ze kunnen ook aangepaste materialen toevoegen die ze hebben aangemaakt in de Higg Materials Sustainability Index. Dit alles is op één plek geïntegreerd en brengt zowel branchegegevens als primaire gegevens naadloos en schaalbaar samen.

Hier komen de gegevens op fabrieksniveau samen met de productgegevens. Credits: Worldly

Het gebruik van Higg Index-gegevens is niet verplicht. Merken, retailers en fabrikanten in de kleding- en consumptiegoederenindustrie kunnen de PIC met of zonder Higg Index-gegevens als invoer gebruiken. Hoe meer gegevens een merk uploadt, hoe nauwkeuriger de berekeningen van de Scope 3-emissies zullen zijn. "Toch overtreft de PIC, zelfs met minimale gegevensinvoer, op uitgaven gebaseerde* modellen en is hij veel efficiënter dan traditionele, tijdrovende tools voor emissiemeting", aldus Raskin.

*Bedrijven gebruiken momenteel voornamelijk op uitgaven gebaseerde methoden om hun Scope 3-emissies te berekenen. Hierbij worden de emissies forfaitair berekend door "de aan een ingekocht goed bestede dollars te vermenigvuldigen met een vast branchegemiddelde voor emissies", schrijft Worldly in een verklaring. Deze methode is weliswaar snel en eenvoudig, maar ook onnauwkeurig. Bovendien creëert het een lineair verband tussen emissies en uitgaven.