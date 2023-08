Wrangler en Lee moederbedrijf halveert netto inkomen in tweede kwartaal

Kontoor Brands, Inc. zag in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar het netto inkomen halveren. Het resultaat kwam neer op een winst van 36,3 miljoen dollar (33,2 miljoen euro).

Waar het netto resultaat dus flink afnam, bleef de omzet wel gelijk. De omzet van het moederbedrijf van Wrangler en Lee kwam namelijk in de periode neer op 616 miljoen dollar (563,2 miljoen euro).

De resultaten liggen in lijn met de verwachting die Kontoor Brands, Inc. eerder uitsprak. Het bedrijf is namelijk ook bezig met een herstructurering. Met deze herstructurering hoopt het bedrijf operationele efficiëntie te bevorderen en investeert het verder in talent, innovatie, technologie en het creëren van vraag.

Wrangler zag in het kwartaal een groei van 2 procent. Hierdoor komt de omzet van het merk neer op 425 miljoen dollar, zo’n 388,7 miljoen euro. Deze groei is voornamelijk te danken aan de resultaten die het behaalde in het wholesalekanaal in de Verenigde Staten.

Modemerk Lee had een minder positief kwartaal. Het merk zag de omzet met 3 procent teruglopen naar een bedrag van 188 miljoen dollar. Omgerekend komt dit neer op een omzet van 172 miljoen euro. Hier is de reden juist omgedraaid. In de Verenigde Staten nam de omzet een duik, maar de internationale omzet steeg bijna dertig procent dankzij een sterke toename in de Aziatische markt.