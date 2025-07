Wrangler kiest Genesco voor ontwerp en distributie van schoenenlijn

Denimmerk Wrangler wil zijn aanwezigheid op de schoenenmarkt uitbreiden en kiest ervoor om zich bij het portfolio van groothandelaar Genesco aan te sluiten. Genesco gaat schoenen voor heren, dames en kinderen onder het merk Wrangler ontwerpen, inkopen en op de markt brengen. De twee hebben hiervoor een meerjarige licentieovereenkomst getekend. Dat melden de twee Amerikaanse bedrijven in een recent persbericht.

De eerste Wrangler-schoenencollectie onder de licentieovereenkomst zal naar verwachting in het najaar van 2026 worden gelanceerd.

"We zijn verheugd om samen te werken met Genesco, een marktleider met een bewezen staat van dienst in het succesvol interpreteren van merken en het op de markt brengen van aantrekkelijke schoenen", aldus Steve Armus, Vice President Licensing and Collaborations bij Wrangler. "Deze licentieovereenkomst biedt een veelbelovende kans om Wrangler-schoenen aan een breed publiek te introduceren," vult hij aan.

Rick Higgins, voorzitter van Genesco Brands Group voegt toe: "De samenwerking met Wrangler biedt een waardevolle kans om de groei van ons portfolio binnen Genesco Brands Group te versnellen." Genesco is een grote Amerikaanse groothandelaar en producent van schoenen en accessoires, die verschillende bekende merken (Ugg, Dockers, Sperry) in haar portfolio heeft.

Wrangler doet het financieel goed. De omzet van het merk steeg in Q1 met drie procent tot 420 miljoen dollar (omgerekend 361,6 miljoen euro), zo maakte het moederbedrijf Kontoor Brands in mei 2025 bekend.