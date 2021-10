WS.NL: Winkelstraat.nl zoomt met rebranding verder in op luxe

Winkelstraat.nl ziet er dankzij de vernieuwde merkstrategie en een rebranding opeens heel anders uit. De e-tailer richt zich op de ‘new luxury youth’, een consument die de luxewereld herdefinieert. FashionUnited stelt Winkelstraat.nl CEO Joost van der Veer en Alex Bennet Grant, de CEO en oprichter van We Are Pi, het bedrijf achter de nieuwe merkidentiteit, diverse schriftelijke vragen.

Waarom was het tijd voor een rebranding?

“We creëren een essentiële rol voor Winkelstraat.nl in het leven van onze consumenten, die de luxewereld herdefiniëren. Om die missie te ondersteunen hadden we een vernieuwde merkstrategie en een frisse identiteit nodig. Ons nieuwe platform past nu bij de sterke punten van ons bedrijf.”

Kun je meer vertellen over de stijl die is gekozen en waarom de keuze hierop is gevallen?

“Mode kan wegwerpbaar lijken, maar Winkelstraat.nl verkoopt luxe producten die het waard zijn om te hebben. De nieuwe identiteit gebruikt een live feed die speelt met het contrast tussen de permanente en niet permanente vormen van eigendom in de online/offline wereld van vandaag.”

“De uitstraling van de live feed plaatst Winkelstraat op het snijvlak van een nieuwe luxe cultuur waarbij een constant ververst aanbod van de beste producten getoond wordt. De identiteit is geïnspireerd door Reddit of Twitter - digitale feeds waar er een gevoel is van tijdloosheid maar ook constante vernieuwing.”

Beeld via We Are Pi

Welke consumenten hopen jullie aan te trekken met de rebranding?

“We richten ons op de ‘new luxury youth’. Deze groep herschrijft de regels van mode. Ze maken het speelser en experimenteler en remixen street style met high fashion. Ze zoeken naar manieren om een dieper zelfvertrouwen te hebben en zien luxe items als een investering in wie ze zijn.”

Heet het platform nog steeds Winkelstraat.nl of moeten we het nu WS.NL noemen?

“We noemen onszelf nog steeds Winkelstraat.nl, maar hebben de bijnaam WS.NL. De domeinnaam ws.nl en het bijbehorende logo passen bij het veranderende landschap waar er een verschuiving is van desktop naar model en de behoefte aan responsiviteit van gebruikersinterface en identiteiten. Zie het dus als een afkorting die je onder vrienden gebruikt.

Kun je meer vertellen over de explosieve groei van het platform?

“Vorig jaar hebben we groot onderzoek gedaan genaamd New Luxury Fashion Monitor waarbij we de nieuwe luxe markt onder Gen Z en millennials onderzochten. Onze data toont aan dat luxe voor Gen Z en millennials een onmisbaar onderdeel is van hun leven. Niks lijkt de uitgaven op dit gebied af te remmen. We zien dit ook terug in de omzetcijfers van merken en winkels uit de luxe industrie die bij ons platform zijn aangesloten. De coronacrisis heeft bijna geen impact gehad op de mode-uitgaven van deze generaties, waar populaire winkels en merken weer van hebben kunnen profiteren.”

“Ons eigen platform heeft tijdens de lockdown periode 60 tot 80 procent meer opgezet dan vorig jaar.”

Winkelstraat.nl zou het oog hebben op internationale expansie. Op welke landen hebben jullie de pijlen gericht?

“We hebben zeker internationale expansie op het oog. Helaas kunnen we op dit moment nog niet onthullen welke landen dit zijn. Stay tuned…”