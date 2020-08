WTO: Handel in textiel en kleding is gedaald in 2019

Volgens het World Trade Statistical Review 2020 van de wereldhandelsorganisatie (WTO) is de handel in textiel in 2019 met 2,4 procent gedaald naar 305 miljard dollar (omgerekend ongeveer 257 miljard euro) en de handel in kleding met 0,4 procent naar 492 miljard dollar (omgerekend ongeveer 415 miljard euro). Volgens de WTO was de voortdurende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten een van de redenen, maar ook de teruglopende vraag speelde mee. Het is opvallend nieuws in een sector waar de handel de voorgaande jaren juist een stijgende lijn liet zien.

Volgens het rapport zijn China, de Europese Unie en India nog steeds de drie belangrijkste exporteurs van textiel. Samen zijn zij goed voor 66,9 procent van de waarde aan export in textiel in 2019. Zowel China als Vietnam zagen hun export van textiel wel licht stijgen, respectievelijk 0,9 en 8,3 procent. Daarmee kwam Vietnam voor het eerst op de zevende plaats van grootste textiel exporteurs wereldwijd en eindigde ze hoger dan Taiwan.

De meest interessante resultaten uit het onderzoek betreffen de handel in kleding. De cijfers lieten duidelijk zien dat steeds meer modebedrijven hun handel naar andere landen verplaatsen. China, de EU, Bangladesh en Vietnam vormen nog steeds de top vier van grootste kleding exporteurs. China’s marktaandeel in kleding export daalde echter naar 30,8 procent in 2019, terwijl het marktaandeel in textiel export van China juist steeg naar 39,2 procent. Wat hier mede van invloed is, is dat China steeds meer textiel levert aan landen in Azië die kleding exporteren.