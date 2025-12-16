Xandres voor het eerst sinds 2017 weer winstgevend

Belgisch modemerk Xandres sluit het boekjaar 2024-2025 goed af, zo meldt het merk. Niet alleen werd er omzetgroei behaald, het bedrijf sloot het financiële jaar ook voor het eerst sinds de overname door Damartex in 2017 af met winst.

De omzet van het merk komt neer op 36,1 miljoen euro dankzij een plus van 5,7 procent. Hoe hoog de winst is, wordt niet genoemd door het bedrijf. De winst wijst naar eigen zeggen op de ‘duidelijke fundamenten en strategische keuzes van het merk’. Xandres noemt daarnaast ook de consistente management van de collectie en marge, investeringen in digitalisering, data-gedreven management en de premium klantervaring als onderdelen van het succes.

Xandres kijkt met vertrouwen vooruit. Voor het boekjaar 2025-2026 verwacht het bedrijf een omzetgroei van 5 procent en een extra ‘versteviging van de winstgevendheid’.

Xandres richt pijlen op buitenland voor verdere groei

Het merk doet ook uit de doeken hoe het verder wil groeien. Xandres geeft aan dat de Belgische markt verzadigd is met eigen vestigingen en retailpartners. Daarom richt het zich nu volop op internationalisering. Het merk wil versnellen in Nederland met elk seizoen een nieuwe winkel in het land. Naast eigen winkels zet Xandres in op wholesale-partnerschappen, verdere groei in de e-commerce en brand awareness. Dit alles moet zorgen voor een groei van 30 procent in de Nederlandse markt, aldus het bericht.

Xandres is op dit moment aanwezig met in totaal 13 winkels verspreid over België, Nederland en Duitsland. Daarnaast is het merk te vinden in ruim 230 multimerkenboetieks en online.

“Xandres is klaar voor een nieuw hoofdstuk van groei en die groei ligt voor een aanzienlijk deel buiten de Belgische grenzen”, zegt Willem Wijnen, CEO van Xandres. “Het merk heeft haar positie gevestigd binnen de markt van premium fashion, met haar kenmerkende tijdloze elegantie en een focus op duurzaamheid en inclusiviteit met een matenrange van 34-56. We willen nu onze status als speler in betaalbare luxe verder versterken en versneld internationaal uitbreiden om in 10 jaar een toonaangevende Europese speler te zijn. Allereerst in Nederland waar we al goede voet aan de grond hebben. Tegelijk plannen we gefaseerde expansie in Duitsland en andere Europese landen. Ondanks de niet evidente marktomstandigheden, zien we duidelijke mogelijkheden voor Xandres om haar unieke positie te claimen.”