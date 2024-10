Y/Project in de etalage, ‘nadat het onder curatele is gesteld’

Het Franse modemerk Y/Project staat te koop, zo is af te leiden een advertentie op de website 2M & Associés. Geïnteresseerden kunnen tot en met 16 oktober een bod uitbrengen. Het merk zou ook sinds eind september onder curatele zijn gesteld.

Het nieuws komt een maand nadat het modemerk bekendmaakte afscheid te nemen van creatief directeur Glenn Martens. Er kwam een einde aan een elfjarige samenwerking tussen het bedrijf en de Belgische modeontwerper. In het kader van het afscheid werd ook de show op Paris Fashion Week (gepland op 29 september) geannuleerd.

De toekomst van Y/Project was sinds juni al onzeker toen een van de mede-oprichters, Gilles Elalouf, op 58-jarige leeftijd overleed na een lang ziekbed. Na het vertrek van de Belgische ontwerper, die ook creatief directeur is van Diesel, werd de toekomst van het merk nog verder op de proef gesteld.

Nu staat Y/Project in de etalage. Volgens de website van het Franse M2 & Associés is Marine Pace aangesteld als bewindvoerder, bij wie potentiële kopers zich kunnen melden. De advertentie meldt ook dat Y/Project in boekjaar 2023 een omzet behaalt van 10.979.000 euro. In boekjaar 2024 verkoopt het merk minder en behaalt het merk een omzet van 9.443.000 euro.

Volgens gerechtelijke documenten in handen van het WWD blijkt ook dat het bedrijf in september 2024 de betalingen aan schuldeisers heeft stopgezet. FashionNetwork weet dat Y/Project zich sinds 26 september onder curatele bevindt. Dat Y/Project financiële tegenslagen ondervond bleek eerder dit jaar al: In Februari besloot het merk zijn show voor het seizoen te annuleren wegens de ‘onzekere tijden’.