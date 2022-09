‘Ye West en Gap Inc. breien einde aan samenwerking’

Ye West (voorheen bekend als Kanye West) en modegroep Gap Inc. breien een einde aan hun samenwerking, zo meldt WWD. Het nieuwsplatform heeft een interne memo aan medewerkers ingezien van Gap CEO Mark Breitbard waarin het nieuws wordt aangekondigd.

Afgelopen weken schreef Ye openlijk over zijn onvrede met Gap. Het einde van de samenwerking leek op dat moment al steeds meer dichterbij te komen. De twee partijen lanceerden in juni 2020 samen Yeezy Gap. Dit merk moest een tienjarig samenwerkingsverband zijn tussen Ye en Gap. Het doel was om een lijn van ‘moderne basics voor mannen, vrouwen en kinderen op een toegankelijk prijsniveau’ te presenteren.

Ye is van mening dat Gap Inc. contractbreuk heeft gepleegd. Het zou hier specifiek gaan om het feit dat de modegroep de producten van Yeezy Gap niet in winkels heeft verkocht en monobrandwinkels heeft geopend voor het merk.