YMC medeoprichter Jimmy Collins koopt merk terug van French Connection

Jimmy Collins, de mede-oprichter van het Britse modemerk YMC (ook bekend als You Must Create) heeft een meerderheidsbelang verworven in het merk van French Connection. Collins, die ook CEO van YMC is, heeft hierdoor zijn positie als belangrijkste aandeelhouder hersteld.

Samenvatting YMC's mede-oprichter, Jimmy Collins, heeft de meerderheid van de aandelen teruggekocht, waardoor het merk onafhankelijk wordt.

Onder leiding van de nieuwe creatief directeur, Sage Toda-Nation, zal YMC een minimalistisch, genderneutraal design nastreven met hogere prijzen.

Toekomstige plannen omvatten nieuwe samenwerkingen, uitbreiding van het fysieke winkelnetwerk en online groei.

Collins richtte YMC in 1995 samen met wijlen Fraser Moss op als een unisex kledingmerk. In 2004 kreeg het merk een financiële redding toen French Connection investeerde.

Nu verandert YMC opnieuw van eigenaar, zoals blijkt uit gegevens van de Britse Companies House (het officiële bedrijvenregister van het VK). Dit markeert een terugkeer naar de onafhankelijke wortels van het merk, vertelt Collins aan WWD. Onder leiding van creatief directeur Sage Toda-Nation slaat YMC een nieuwe weg in.

Toda-Nation, die begin dit jaar aantrad na het vertrek van Moss, werkt nauw samen met Collins om het merk opnieuw vorm te geven. Inspiratie wordt gehaald uit het archief van YMC, en een nieuwe collectie wordt gelanceerd in de lente van 2025.

Het merk zal een minimalistische, genderneutrale stijl aannemen. Tegelijkertijd stijgen de prijzen met ongeveer 15 procent, wat de verbeterde stoffen, productie en productontwikkeling weerspiegelt.

Samenwerkingen blijven een belangrijk onderdeel van YMC. Naast bestaande partners zoals Lavenham, George Cox en Cubbitts, komt er een nieuwe samenwerking met schoenenmerk Merrell, gepland voor volgend jaar.

YMC blijft actief als een multichannel merk en breidt zijn fysieke winkels uit, nu bestaande uit twee locaties in Londen. Online verkopen worden verder ontwikkeld en zullen ongeveer 70 procent van de omzet vertegenwoordigen. Daarnaast versterkt het merk de relaties met partners in het VK, de VS en Zuid-Korea, hun belangrijkste markten.