Yoox lanceert nieuwe marktplaats in Europa

Yoox, onderdeel van Yoox Net-a-porter, heeft de lancering van haar ‘Marketplace’ in Europa aangekondigd, waarmee klanten toegang krijgen tot een breder assortiment producten en merkpartners flexibeler kunnen werken.

De Marketplace zal de thuisbasis zijn van meer dan zevenhonderd merken in prêt-à-porter, accessoires en schoeisel, en zal beschikbaar zijn in bijna dertig Europese landen. Yoox heeft ook gezegd dat klanten toegang zullen krijgen tot frequentere winkelupdates, aangezien het van plan is om de variatie van het assortiment in de loop der tijd te blijven vergroten.

Voor dit seizoen zullen er meer dan 150.000 nieuwe items beschikbaar zijn op het e-commerce platform, waarbij het bedrijf heeft aangegeven dat het op lange termijn de bedoeling is om een miljoen producten te overschrijden. Yoox heeft ook aangegeven dat het kijkt naar het toevoegen van tweedehands en beauty categorieën naarmate het zich ontwikkelt.

De lancering komt op een moment dat Yoox Net-a-porter verder gaat met de overgang naar een hybride bedrijfsmodel, waarbij de nieuwe toevoeging aan de Marketplace ook bedoeld is om de partnerschappen met merken te versterken door het aanbieden van flexibele logistieke operaties en een uitgebreider productassortiment.

In een persbericht verklaarde het bedrijf dat Marketplace deel uitmaakt van zijn missie om klanten te helpen "te navigeren door nieuwe markttrends", en ook om te voldoen aan "de toegenomen verwachtingen voor digitaal en e-commerce in de luxesector".

Een duurzame toevoeging aan de site komt in de vorm van het 'Good on You' merkbeoordelingssysteem, dat klanten informatie geeft over verantwoorde modemerken en de artikelen die zij selecteren. De integratie hoopt te helpen bij de ondersteuning van kleine bedrijven, om hen te helpen bij het bereiken en verbinden met Yoox-klanten.

Yoox heeft ook bekendgemaakt dat het van plan is om Marketplace op een later moment uit te breiden naar de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Noord-Amerika en Japan.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona FOnteijn.