Yoox Net-a-Porter krijgt boete van ruim 5 miljoen euro van Italiaanse marktwaakhond

Het moederbedrijf van online retailer Yoox, Yoox Net-a-Porter Group S.p.A., heeft een boete van 5,25 miljoen euro gekregen in Italië. De boete wordt opgelegd door de Italiaanse marktwaakhond Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, zo blijkt uit een persbericht van de instantie.

De waakhond heeft oneerlijke praktijken vastgesteld op het platform van Yoox in Italië. De praktijken hebben plaatsgevonden tussen 2019 en 2022, aldus het persbericht. Zo ‘cancelde Yoox eenzijdig bestellingen die reeds door consumenten waren afgerond wanneer bepaalde retourdrempels werden overschreden, waarbij zij tegelijkertijd informatie over de blokkering van aankopen wegliet’. Het oordeel van de waakhond lijkt te zeggen dat - om het simpeler te zeggen - wanneer een klant een bepaald aantal keer bestellingen had geretourneerd, de mogelijkheid om nieuwe bestellingen te plaatsen verviel, maar werd hierover niet geïnformeerd.

Ook is er sprake van het schetsen van verkeerde verkoopprijzen van producten en de daadwerkelijke korting die werd toegepast. Zo was de referentieprijs die de e-tailer aanhield bij kortingsacties de algemene marktprijs van een item, maar niet de prijs die Yoox werkelijk eerder vroeg voor het product. Hierdoor kreeg de consument het idee dat de korting groter was dan deze werkelijk was, aldus de waakhond in het bericht.