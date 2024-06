Yoox Net-a-Porter sluit naar verluidt activiteiten in China

Yoox Net-a-Porter (YNAP), de e-tailer voor luxe mode, is naar verluidt bezig met de sluiting van zijn winkels in China om zich te focussen op markten waarin het bedrijf winstgevend is.

De beslissing werd bevestigd door een woordvoerder van het moederbedrijf van de retailer, Richemont, die de Financial TImes vertelde dat de verhuizing deel uitmaakt van een breder wereldwijd plan dat erop gericht is om “investeringen en middelen te richten op de kerngebieden en meer winstgevende regio’s”.

YNAP betrad in 2013 voor het eerst de Chinese markt en ging in 2018 een joint venture aan met de marktplaatsgigant Alibaba. Dit werd gevolgd door de lancering van de retailer op Tmall Luxury Pavilion, waarbij 130 luxe merken werden toegevoegd aan de Chinese website.

Volgens een bron van de media wordt deze samenwerking nu echter geliquideerd.

Het rapport geeft inzicht in de voortdurende strijd die Richemont voert over zijn belang in YNAP. De luxe groep heeft eerder geprobeerd zijn belang in de retailer van de hand te doen te midden van dalende winsten en oplopende verliezen.

Het Zwitserse conglomeraat is op zoek naar een koper van YNAP sinds een eerdere deal om zijn belang van 47,5 procent aan Farfetch te verkopen mislukte in het licht van Coupang’s overname van de Britse rivaal vorig jaar.

De problemen rond YNAP waren echter al lang aan de gang en Richemont werd geconfronteerd met een verscherpt onderzoek van investeerders die wilden dat het bedrijf de worstelende e-tailer van de hand deed.