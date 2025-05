Yusuke Takahashi (CFCL) over de verhuizing naar Parijs en duurzame mode

Het Japanse merk CFCL (Clothing for Contemporary Life), dat meedoet aan de Paris Fashion Week, heeft ervoor gekozen zich in Parijs te vestigen. Dit doen ze niet alleen om economische redenen, maar ook om gebruik te maken van de grote invloed die Parijs heeft in de modewereld. CFCL zet sterk in op duurzame en innovatieve productiemethoden, die een belangrijk onderdeel zijn van de identiteit en het succes van het merk. Oprichter en ontwerper Yusuke Takahashi vertelt hierover aan FashionUnited.

Om welke redenen heeft u ervoor gekozen om kantoren te openen in Parijs?

"We reizen vier keer per jaar naar Parijs voor de fashion weeks voor heren en dames. We huren een fysieke ruimte voor de voorbereiding van de modeshow en voor de commerciële showroom, ongeveer veertig dagen per jaar. Tijdens de fashion week is de prijs van de huur echter vier of vijf keer zo hoog. Dat is enorm. Uit onze berekening bleek dat de kosten voor het huren van een showroom zo hoog zijn, dat het voordeliger is om het hele jaar een vaste locatie te hebben."

Waarom heeft u ervoor gekozen om een Frans bedrijf op te richten, naast het huren van een ruimte?

"We hebben een Frans bedrijf opgericht zodat we makkelijker een ruimte konden huren. Tegelijk laat het zien dat we serieus aanwezig willen zijn in Parijs, de modehoofdstad. Op dit moment werkt er één persoon voor ons in Frankrijk, maar ik ben op zoek naar iemand die vast in dienst kan komen om de verkoop en klantrelaties daar goed te regelen, omdat ik zelf nog steeds in Tokio woon."

Is Parijs een goede stad om een internationale commerciële ontwikkelingsstrategie te starten?

"Parijs is een onmisbare plek voor confectiekleding, vooral tijdens de fashion weeks die een sterke invloed uitoefenen op veel landen. Alle inkopers en directeuren kijken naar wat er in Parijs gebeurt en gaan erheen om nieuwe merken te ontdekken. Als we bijvoorbeeld naar Londen kijken, waar we onze kantoren en winkel hebben, reizen er veel minder mensen naartoe. Als we onze verkopen verhogen, moeten we ons natuurlijk snel richten op de Verenigde Staten of China, veel grotere markten."

In Europa bent u, in tegenstelling tot Italië, Roemenië of Estland, nog niet in Frankrijk vertegenwoordigd. Verwacht u dat wel te worden?

"We zouden graag onze eigen winkel openen, maar dat is vrij riskant omdat het merk nog niet zo bekend is. We moeten het eerst bekend maken en een klantenbestand opbouwen. Op dit moment worden we exclusief gedistribueerd in de multimerkenruimte van Le Bon Marché op de derde verdieping. Als de verkopen goed gaan, zouden we in staat zijn om daar onze eigen corner te openen."

"We zouden ons dan kunnen ontwikkelen in andere Parijse warenhuizen of via pop-up stores. Daarom zijn we op zoek naar iemand in Frankrijk die verantwoordelijk kan zijn voor deze strategie en moeten we diegene voorbereiden op deze functie."

Vanuit het oogpunt van duurzame mode, waarom blijft u polyestergarens gebruiken?

"De jurk is een iconisch product, een kenmerkende identiteit. Het gebruik van een zeer rekbaar polyester maakt het mogelijk om het silhouet te vormen. Ik begrijp de fascinatie voor polyester, omdat ik tien jaar bij Issey Miyake heb gewerkt. Issey Miyake heeft altijd polyester gebruikt en ontwikkelde zijn materialen met internationale bedrijven zoals Toray Industries (een van de grootste fabrikanten ter wereld van synthetische vezels en textiel, evenals composietmaterialen, chemicaliën en kunststoffen, red.) of Teijin (ook producent van synthetische vezels)."

"Toen we ons merk rond 2020 creëerden, waren velen op zoek naar organische vezels in plaats van polyester, omdat ze afstand wilden nemen van plastic materialen. Maar ik begreep dat dit een kans was om het als een wapen te gebruiken, een manier om nieuwe groei te creëren. De nieuwste Teijin-technologie maakt het mogelijk om honderd procent gerecycled polyester te produceren."

CFCL FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe past u in een deugdzaam businessmodel?

"Toen we begonnen na te denken over het creëren van dit merk, zaten we midden in het tijdperk van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Dit dwong ons om niet alleen na te denken over innovatie, maar ook over duurzaamheid bij het creëren van nieuwe producten."

"Dit stelde me in staat om te verduidelijken dat het niet alleen ging om het verminderen van verspilling in elke fase van de productie, maar om het volledig heroverwegen van het productieproces, door het te richten op een exclusieve productie van breigoed, omdat breigoed de stappen van knippen en naaien niet doorloopt."

"Ik ben vooral gefascineerd door de mogelijkheid om kleding te creëren met behulp van computerprogrammering. We gebruiken de technologie die is ontwikkeld door Shima Seiki (ontwerp, fabricage en verkoop van computergestuurde vlakbreimachines, ontwerpsystemen en bijbehorende software), zoals veel andere merken in Japan. Voor een bestelling van tien jurken maken we er maar tien. We kopen geen stof van tevoren. We verkopen op bestelling."

CFCL Credits: CFCL

Hoewel uw merk klein is, ontwikkelt u al afgeleide producten, zoals sneakers (samenwerking met Asics), brillen met Four Nines, een parfum en wierook. Is deze uitbreiding belangrijk voor de ontwikkeling van uw merk?

"Ja, maar we zijn op dit moment nog een klein bedrijf. Daarom richten we ons vooral op waar we voor staan: stijlvolle en doordachte kleding maken voor mensen in de stad. Dat blijft onze belangrijkste focus."