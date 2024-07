Yuxus: Hoe drie tieners erin slaagden 1000 euro om te zetten in een aantrekkelijk commercieel model

Yuxus ontstond uit een idee van drie 16-jarige vrienden die erin slaagden om 1.000 euro bij elkaar te sprokkelen om hun eerste lading T-shirts te lanceren. Zes jaar later heeft het merk zich stevig gevestigd in het retaillandschap met de opening van twee brand corners in het Spaanse warenhuis El Corte Inglés, naast hun aanwezigheid bij Wow Concept en Newcop.

FashionUnited wilde meer weten over dit project van de jonge Spaanse ondernemers Álvaro, Guillermo Ferre en Fernando Carrillo. Het drietal streeft ernaar dit jaar een omzet van 11 miljoen euro te behalen, een doel waar ze naartoe werken met wat hun "grootste collectie tot nu toe" is.

Hoe is het oorspronkelijke idee voor Yuxus ontstaan en hoe heeft het zich sindsdien ontwikkeld?

Yuxus: De geboorte van het merk was spontaan; we hebben geen uitgebreid marktonderzoek gedaan of de haalbaarheid van het project geanalyseerd. We hebben de 1.000 euro opgehaald die nodig was voor de eerste lading T-shirts om van start te kunnen gaan, en dat bracht de bal aan het rollen.

Het bedrijf is gegroeid door kleine maar gestage stappen te zetten in zijn reis van e-commerce naar fysieke retail. Hoewel we zonder grote investeerders of veel ervaring begonnen, zijn we erin geslaagd om een winstgevend bedrijf op te zetten. We zijn van onze garage als magazijn geëvolueerd naar export naar bijna twintig landen.

“Destijds waren we gewoon drie jonge studenten die graag een bedrijf wilden starten en iets nieuws wilden creëren.” Álvaro en Guillermo Ferre en Fernando Carrillo, oprichters van Yuxus.

We richtten het merk in 2018 op, toen we nog niet eens aan de universiteit begonnen waren. We studeren momenteel alle drie aan de universiteit in richtingen die te maken hebben met business, ondernemerschap en innovatie, wat ons de vaardigheden heeft bijgebracht om het merk naar een hoger niveau te tillen.

Naast onze academische opleiding proberen we voortdurend nieuwe vaardigheden te leren, zowel via online cursussen als door het bijwonen van trainingen, naast het raadplegen van experts en, natuurlijk, lezen. Het is belangrijk om voortdurend te leren om zich aan te passen aan nieuwe technologieën, nieuwe zakelijke kansen te benutten en onze kennis uit te breiden.

Aan welke projecten werken jullie momenteel en wat zijn jullie plannen voor de nabije toekomst?

Vandaag de dag hebben we kantoren in het centrum van Madrid. Ons team telt al meer dan 20 medewerkers en we verwachten dat aantal dit jaar te verdubbelen. Naarmate de openingen in de verschillende fysieke winkels die we in de loop van 2024 in heel Spanje zullen openen, naast de shop-in-shops bij El Corte Inglés, zijn we van plan om een deel van het team gefaseerd te verhuizen naar de belangrijkste steden in Spanje om een betere dekking te garanderen en een hechtere band met ons publiek op te bouwen.

Naast de nationale expansie voeren we een reeks investeringen uit om een buitenlands publiek aan te trekken, met een focus op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Het is een gewaagde gok, aangezien het zeer concurrerende economieën zijn met frequente toetredingsdrempels, maar we hebben vertrouwen in onze marketing en streven ernaar om het merk zoveel mogelijk te internationaliseren.

Winkel in de Calle Fuencarral in Madrid. Credits: Yuxus

Voor welke specifieke uitdagingen staan jullie bij het betreden van nieuwe markten en hoe pakken jullie die aan?

In 2023 openden we onze eerste winkel in de winkelstraat Calle Fuencarral in Madrid en dit jaar staan er nog twee openingen gepland in verschillende Spaanse steden, zoals Valencia en Sevilla, waarmee we eind 2024 in totaal 10 fysieke verkooppunten willen hebben.

We willen dichter bij onze klanten staan door fysieke verkooppunten te openen die ons in staat stellen om de winkelervaring te verbeteren, en ook door samen te werken met partners op de Spaanse markt zoals Newcop, Wow Concept en El Corte Inglés, waar we al aanwezig zijn met twee brand corners, één in Madrid, in La Castellana, en een andere in Sagasta, Zaragoza.

Wat internationale expansie betreft, is Yuxus in april in Parijs geland met de fysieke winkel van Newcop. Daarnaast plannen we de eerste opening van een eigen fysieke winkel buiten Spanje, waarvoor we verschillende steden overwegen die ons in staat zullen stellen om binnen Europa op te schalen.

Binnen twee jaar willen we minstens twintig fysieke verkooppunten hebben, verdeeld over onze eigen winkels en multimerkenwinkels. Internationaal is het de bedoeling om minstens 50 procent van de omzet buiten Spanje te genereren om zo minder afhankelijk te zijn van de binnenlandse markt.

Winkel in de Calle Fuencarral in Madrid. Credits: Yuxus

Wat zijn jullie verwachtingen op het gebied van omzetgroei voor dit jaar en hoe zijn jullie van plan die doelen te bereiken?

Sinds onze oprichting hebben we ons gericht op het maximaliseren van de omzet in plaats van het nastreven van winstgeneratie. Het ontbreken van externe investeerders heeft de groei van het merk soms belemmerd; Yuxus wist 2022 echter af te sluiten met zijn eerste miljoen euro omzet en ontwikkelde een solide basis die het bedrijf in staat stelde om in 2023 op te schalen naar 3 miljoen euro omzet.

Voor dit jaar is de doelstelling vastgesteld op een omzet van 11 miljoen euro, wat ambitieus lijkt, maar we zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen bereiken met de nieuwe merkruimtes en de groeiende buitenlandse vraag die de verkoop een nooit eerder geziene boost zullen geven.

Schaalbaarheid is een van onze belangrijkste uitgangspunten in het bedrijf. We werken bovenal aan het leggen van de fundamenten van een solide project voor de lange termijn, zodat Yuxus zich kan vestigen als een van de toonaangevende jonge modemerken, en we zijn vastbesloten om het merk naar een hoger niveau te tillen.

We worden gedreven door onze wens om iets te creëren dat verder gaat dan een reeks producten met een logo; we willen een beweging definiëren die nieuwe generaties echt inspireert en waarmee mensen over de hele wereld zich kunnen identificeren.

Wie zijn jullie belangrijkste klanten en hoe hebben jullie een internationale community rond het merk opgebouwd?

Onze doelgroep zijn jongeren van over de hele wereld. Zowel mannen als vrouwen die op zoek zijn naar oversized en comfortabele kleding gemaakt met hoogwaardige en duurzame materialen. Jongeren die zich op een innovatieve manier willen kleden, een unieke stijl willen uitdrukken en die de waarden van het merk nastreven.

Het merk streeft ernaar om een universele stijl te ontwikkelen en een internationale community te creëren, of zoals wij het noemen, een "Overseas Club". Het doel is om impact te genereren buiten onze grenzen om jongeren over de hele wereld te beïnvloeden en een gevoel van verbondenheid te creëren met iets dat verder gaat dan een eenvoudig kledingmerk.

Met dit doel voor ogen werken we samen met internationale influencers, publieke figuren aan wie we kleding sturen in ruil voor het uploaden van content op hun sociale netwerken, een manier om reclame te maken voor het merk.