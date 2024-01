‘Zadig & Voltaire wisselt van creatief en algemeen directeur’

Een wisseling van de wacht bij het Franse modemerk Zadig & Voltaire. Thierry Gillier, oprichter en meerderheidsaandeelhouder, neemt het stokje over van creatief directeur Cecilia Bönström. Rémy Baume, algemeen directeur, wordt vervangen door Arnaud Gillier. Dit meldt Fashion Network.

Bönström is sinds 2006 het creatieve brein achter Zadig & Voltaire. "Ze heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de geschiedenis van het merk. Ik ben Cecilia zeer dankbaar dat ze de weg heeft gebaand voor het succes van het huis, waardoor het merk kan blijven groeien," zegt Gillier over zijn voormalige partner. Een nieuwe creatieve organisatie wordt in de komende maanden aangekondigd.

Baume zal eind februari aftreden om "een soepele overgang" te waarborgen. Volgens de oprichters heeft "onder zijn leiding het bedrijf een belangrijke mijlpaal bereikt en zijn er solide en betrokken teams opgezet". Baume begon in 2020 bij Zadig & Voltaire. Daarvoor werkte Baume voor de kindermodegroep Kidiliz.

Zadig & Voltaire, bekend van zijn rock-mode stijl, is in 1997 opgericht in Parijs. Het merk heeft meer dan 350 winkels wereldwijd. In 2023 bedroegen de verkopen 450 miljoen euro. 40 procent daarvan was afkomstig van accessoires, meldt Fashion Network.