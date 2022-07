Zalando, About You and YNAP samenwerking voor CO2-reductie modebranche

De drie grootste online modeverkopers van Europa - About You, Yoox Net-A-Porter en Zalando - hebben een samenwerking gesloten voor het reduceren van CO2-uitstoot in hun eigen productieketens en die van aangesloten merken. De drie partijen lanceren een leerplatform dat modebedrijven moet helpen bij het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen voor CO2-reductie. De wetenschappelijke onderbouwing is een belangrijke maatstaf voor de meetbaarheid en haalbaarheid van gestelde duurzaamheidsdoelen.

In het persbericht zegt Co-CEO van Zalando David Schneider: "Het CO2-neutraal maken van toeleveringsketens in samenwerking met ketenpartners en nu ook onze concurrenten is een krachtige manier om de mode-industrie te veranderen. Wij streven ernaar dat 90 procent van onze aangesloten partners (gemeten naar CO2-emissies) tegen 2025 wetenschappelijk onderbouwde doelen heeft gesteld. Het nieuwe leerplatform is een belangrijk initiatief om dit ambitieuze doel te bereiken."

Het platform moet de bestaande klimaatdoelen van de retailers en de reductiedoelen die zij zichzelf al hebben gesteld onderbouwen via het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Daarnaast wordt gestreefd naar het opschalen van klimaatactie in de hele sector voor een bredere impact en het veranderen van het systeem.Tevens wil men op deze manier bijdragen aan de vermindering van de eigen (Scope 3)-emissies van About You, YOOX Net-A-Porter en Zalando.

De drie partijen stellen het programma gratis beschikbaar voor aangesloten merken.