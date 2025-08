Zalando: Analisten sceptisch over stijgende aandelenkoers

Na flinke koersverliezen sinds half februari zouden de aandelen van Zalando woensdag een voorlopige bodem kunnen raken. Op het handelsplatform Tradegate stegen ze met vier procent tot 26,30 euro in vergelijking met de Xetra-slotkoers. Sinds half februari waren ze met bijna veertig procent gedaald. Recent bereikten ze met bijna 25 euro het laagste punt sinds september vorig jaar.

De online retailer Zalando verwerkte de overname van About You in de vooruitzichten na een sterk tweede kwartaal. Na afronding van de transactie half juli wordt in 2025 een omzet van 12,1 tot 12,4 miljard euro en een gecorrigeerde EBIT van 550 tot 600 miljoen euro verwacht. Zalando kan zich daarbij baseren op een sterke ontwikkeling in de eerste helft van het jaar. Daarnaast worden in de tweede helft van het jaar verdere efficiëntiewinsten bij de kosten en eerste synergie-effecten verwacht.

Analiste Georgina Johanan van JPMorgan gaf aan dat het management ervan overtuigd is dat de bruto-handelswaarde in het derde kwartaal met een percentage in het midden van de cijfers één tot en met negen kan stijgen. Dit suggereert een beter dan verwachte online handel. De recente winstgevendheidsontwikkeling noemde de expert echter teleurstellend. Haar koersprognose: ‘Het aandeel zou moeite kunnen hebben om de dag significant hoger af te sluiten.’