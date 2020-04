Zalando breidt platform voor externe merken en retailers verder uit

Zalando SE zet verder in op het platform Connected Retail. De Duitse e-commerce gigant maakt het namelijk makkelijker voor partners om zich aan te sluiten bij het platform. Dit doet Zalando om modemerken en retailers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, aldus het persbericht.

Tot 31 mei kunnen bedrijven onderdeel van het partnerprogramma kosteloos gebruik maken van het programma en vervallen de commissies. Ook kunnen partners tot het einde van juni kiezen voor een snellere pay-out waardoor bedrijven geholpen worden op het gebied van liquiditeit.

“Voor de modeindustrie is het nu de tijd om online te gaan en wij kunnen het verschil maken door onze partners te steunen bij het groeien van hun bedrijf via ons platform,” aldus Zalando Co-CEO Rubin Ritter in het persbericht.

Zalando gaat in het persbericht ook in op de voorlopige kwartaalcijfers. De omzet en het gross merchandise value zijn nog steeds gestegen, maar het EBIT is wel een stuk lager dan in het eerste kwartaal van 2019. Zalando benadrukt wel dat in januari en februari een groei te zien was maar de eerste weken van maart werden getekend door een daling van het gross merchandise value.