Zalando breidt pre-owned aanbod uit door samenwerking met Vestiaire Collective

Vestiaire Collective brengt tweedehands luxemode naar Zalando. De Berlijnse online retailer en het Franse resale-platform kondigen een samenwerking aan, zo maakten de twee bedrijven donderdag bekend. Een handmatig gecontroleerde selectie van tweedehands luxe-artikelen is binnenkort beschikbaar op Zalando.

De samenwerking wordt uitgerold in veertien Europese markten en geeft Zalando-klanten toegang tot luxe-artikelen van meer dan vijftig designermerken. Sommige van deze merken waren tot nu toe niet verkrijgbaar bij Zalando. Het assortiment omvat ready-to-wear, schoenen, handtassen en accessoires. Het is per direct beschikbaar via een speciaal daarvoor ingerichte landingspagina bij Zalando.

“We zijn erg blij om samen met Vestiaire Collective als eerste pre-owned partner een assortiment van geverifieerde luxemode te introduceren”, zegt Alice Marshall, directeur Pre-owned bij Zalando. “De vraag naar hoogwaardige pre-owned mode groeit continu. Door het aanbod uit te breiden met geverifieerde luxe-artikelen en dit te combineren met het gemak van Zalando, willen we nog meer klanten aanmoedigen om tweedehands winkelen te ontdekken.”

Verificatie en retourrecht

De samenwerking met Vestiaire Collective is de eerste keer dat het Berlijnse bedrijf zijn bestaande pre-owned categorie openstelt voor een partner. De reden voor deze stap is mede de huidige markttrend. Volgens Zalando werd in 2025 gemiddeld 62 procent van het pre-owned assortiment al binnen de eerste zeven dagen na publicatie verkocht. Bovendien belandden bij 40 procent van de bestellingen nieuwe en tweedehands artikelen samen in de winkelwagen.

De samenwerking combineert de expertise van Vestiaire Collective op het gebied van de verificatie van luxegoederen met het bereik en de platformstructuur van Zalando. Dit moet de winkelervaring voor tweedehands artikelen verder verbeteren. Centraal hierbij staat de integratie van beide systemen. Vestiaire Collective brengt zijn gevestigde controle- en kwaliteitsprocessen in. Zalando levert de technische infrastructuur en toegang tot een breed klantenbestand in meerdere Europese markten.

De integratie moet met name bijdragen aan het versterken van vertrouwen en transparantie in het pre-owned segment. Ook moet het aankoopproces voor klanten zo soepel mogelijk verlopen. Naast het meertraps verificatieproces van Vestiaire Collective blijft ook de retourtermijn van 30 dagen van Zalando van kracht. Hierdoor worden de bestaande servicestandaarden van de online retailer behouden en geïntegreerd in het nieuwe aanbod.

“We willen de toegang tot gecontroleerde tweedehands luxe voor miljoenen mensen in Europa vergemakkelijken”, legt Thomas Hezard, productdirecteur bij Vestiaire Collective, uit. “Door de samenwerking met Zalando bereiken we een nieuwe generatie klanten waar zij al winkelen. Samen maken we circulaire luxe zichtbaarder en aantrekkelijker voor een brede, jonge doelgroep.”