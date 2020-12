Zalando deelt eerste inzichten duurzaamheidsbeoordeling

In de eerste beoordelingsronde van Zalando’s duurzaamheidsstrategie, waarin het modeplatform duurzaamheidsinformatie ontving van meer dan 250 merken, blijkt dat merken het beter doen op het vlak van sociale omstandigheden en mensenrechten dan op het vlak van milieunormen, zo wordt gemeld in een persbericht.

Op basis van de Higg BRM van de Sustainable Apparel Coalition (SAC) en Higg Co, is Zalando gestart met het beoordelen van meer dan 3000 partner merken en private labels om tot een wereldwijde standaard te komen om duurzaamheid te meten, aldus het persbericht. “De Higg BRM is een tool waarmee modemerken en retailers hun prestaties op het gebied van sociale- en milieuparameters, zoals mensenrechten, eerlijke lonen en CO-uitstoot, op een inzichtelijke manier kunnen beoordelen. Voor het eerst heeft Zalando, samen met SAC en Higg Co, vergelijkbare duurzaamheidsgegevens en inzichten van partnermerken verzameld om te begrijpen waar de individuele en collectieve uitdagingen van de industrie liggen.”

“Voor het eerst beschikken we over vergelijkbare duurzaamheidsgegevens op merkniveau. Dat geeft ons de kans om samen standaarden te ontwikkelen om de hele industrie vooruit te brengen. Uit de eerste resultaten blijkt dat er een groot verschil is in de mogelijke risico’s die merken zien. We hebben hieruit geleerd dat we ons moeten richten op het benadrukken van het belang van onderwerpen zoals de uitstoot van broeikasgassen om samen de meest impactvolle verandering teweeg te brengen”, zegt Kate Heiny, Director Sustainability bij Zalando.

Het online platform geeft ook aan gemerkt te hebben dat er meer behoefte is aan transparantie, met onder andere meer aandacht voor de verschillende productiestappen in de toeleveringsketen. “Onze klanten vragen steeds meer informatie over de producten die ze kopen en over de manier waarop ze zijn gemaakt. Om onze klanten een zo helder mogelijk beeld te schetsen over de duurzaamheid van een merk, moeten deze gegevens onderling vergelijkbaar zijn en geverifieerd worden.” aldus Kate Heiny, Director Sustainability bij Zalando. “Nu de eerste gegevens verzameld zijn en een pilot project rond verificatie gestart is, zetten we stappen in de juiste richting - iets wat we de volgende jaren ook gaan blijven doen.”

Beeld: Zalando SE