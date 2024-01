Zalando en Inditex hebben geschil over plastic tasjes: dit is er aan de hand

Hoewel plastic tassen tegenwoordig zeldzaam zijn in de meeste winkelstraten, spelen ze achter de schermen nog steeds een grote rol. Vooral in de online detailhandel. Dit heeft naar verluidt geleid tot een geschil tussen het Spaanse modeconcern Inditex en de Berlijnse online retailer Zalando.

De meeste kledingstukken worden op weg van de fabrieken naar de retailers vervoerd in een beschermende plastic wegwerpzak - een zogenaamde polybag. Daar wordt het plastic, dat hoort te beschermen tegen vuil en schade, vaak verwijderd. Deze maakt plaats voor een "milieuvriendelijk" alternatief, zoals gerecycled papier of karton, voordat het naar de klant wordt gestuurd.

Wat zijn polybags?

In een onderzoek uit 2019 van Fashion For Good worden polybags gedefinieerd als een doorzichtige plastic zak, meestal gemaakt van polyethyleen met een lage dichtheid (LDPE). Deze plastic tas beschermt kleding tegen vuil, vocht en schade tijdens het transport van productiefaciliteiten naar distributiecentra en vervolgens naar winkels en klanten thuis. Volgens het rapport is de koolstofvoetafdruk van verpakking en distributie als onderdeel van de totale waardeketen van de mode-industrie over het algemeen relatief laag, maar kledingbedrijven die streven naar zero waste merken steeds vaker dat een aanzienlijk deel van het afval bestaat uit plastic folie en polybags.

Dit is het geval bij Inditex. In 2019 stelde het Spaanse modeconcern zichzelf het doel om leveringen aan klanten in plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik tegen het einde van het boekjaar 2023 uit te bannen. Bloomberg citeert een woordvoerder van Inditex die zegt dat 95 procent van deze doelstelling op groepsniveau is gehaald, maar dat Zalando het Spaanse concern tegenwerkt. Zalando weigert volgens Inditex de eerder genoemde polybags van Inditex-producten van de merken Massimo Dutti, Oysho, Bershka en Pull & Bear te verwijderen voordat ze naar de eindklant worden verzonden, zelfs nadat Inditex daarom heeft gevraagd.

Zalando reageert op beschuldiging

FashionUnited heeft het nagevraagd bij de Berlijnse online retailer. Wij krijgen een genuanceerder verhaal. Zalando bevestigt dat de producten samen met hun polybags worden verzonden, maar de redenen lijken gegrond.

Enerzijds is het een onderdeel van Zalando's leveringsvoorwaarden dat partners - waaronder Inditex - elk product "retail ready" leveren. Dit betekent dat de producten moeten worden geleverd aan de logistieke centra van Zalando met geschikte individuele verpakkingen, zodat ze kunnen worden verzonden naar klanten. Ten tweede heeft een interne evaluatie aangetoond dat het niet voordelig is om polybags eerst te gebruiken in interne processen en ze dan te verwijderen kort voor de verzending naar klanten, aldus een Zalando-woordvoerder tegen FashionUnited. Zalando verwijst naar studies die aantonen dat het verwijderen van polybags het risico zou verhogen dat artikelen tijdens de levering zo erg beschadigd raken dat ze niet meer doorverkocht kunnen worden - wat de minst duurzame optie is.

Zalando geeft toe dat plastic voor eenmalig gebruik een grote hindernis is voor duurzaamheid. Wat het gebruik van polybags betreft, is het bedrijf voortdurend in gesprek met zijn partners om de meest duurzame oplossingen voor alle partijen op de lange termijn te evalueren. Inditex wordt door Zalando niet bij naam genoemd, maar de verschillende standpunten over dit onderwerp worden erkend. Er worden inspanningen gedaan om een gemeenschappelijke basis te vinden. Daarnaast worden intern alternatieven getest, zoals een speciale vouwtechniek voor eigen merken en dunne plastic tassen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren zijn afhankelijkheid van single-use plastic al verminderd.

Inditex heeft nog geen gebruik gemaakt van de optie om een reactie te geven aan FashionUnited.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.