Zalando en Vinted in top 10 cross-border marketplaces in Europa

Marktplaatsen Zalando en Vinted hebben een plek verovert in de top 10 van de ‘Top 100 Cross-Border Marketplaces Europe’-lijst van Cross-Border Commerce Europe. Het is de tweede keer dat deze lijst gepresenteerd wordt.

Ebay staat op de eerste plek in de lijst gevolgd door AliExpress en Amazon. Vinted staat op de vijfde plaats, Zalando op de negende plaats. Zalando is een nieuwkomer in de top 10, zo meldt het persbericht. “Ze zijn de sterkste Europese cross-border mode marktplaats en hebben een groei van 30,4 procent ervaren in het fiscale jaar 2020 met een omzet van 10,6 miljard en meer dan 5 miljard euro aan cross-border verkoop in Europa,” aldus het bericht.

Volgens Cross-Border Ecommerce Europe zijn marketplaces tijdens de pandemie met 37,5 procent gegroeid met dank aan de flinke groei bij consumer-to-consumer marketplaces. De groei zet naar verwachting in 2021 door en tegen 2025 wordt een groei van 65 procent verwacht in vergelijking met nu.