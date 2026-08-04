Zalando groeit stevig in tweede kwartaal, maar verlaagt omzetverwachting voor 2026

De Berlijnse online modewinkel Zalando SE zet zijn groeikoers voort in het tweede kwartaal van boekjaar 2026. Het bedrijf meldt dinsdag een aanzienlijke omzetstijging en een toename van de operationele winst. Tegelijkertijd is het management terughoudender over de rest van het jaar en past het zijn prognoses hierop aan.

In de periode van april tot juni bedroeg de groepsomzet 3,4 miljard euro. Dit is een stijging van 20,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De groei is grotendeels toe te schrijven aan de overname van e-commercebedrijf About You afgelopen zomer. Op pro-formabasis steeg de omzet met 1,1 procent. Het bruto handelsvolume (GMV) groeide met 20,7 procent tot ongeveer 4,9 miljard euro.

Door een lagere brutomarge steeg het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente en belastingen (EBIT) met slechts 10,4 procent tot 204,8 miljoen euro. De gerapporteerde nettowinst daalde met 24 procent tot 73,8 miljoen euro.

Negatieve bijzondere posten drukken het resultaat

In het volledige eerste halfjaar behaalde Zalando een omzet van 6,4 miljard euro, een plus van 22,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op pro-formabasis steeg de omzet met 2,2 procent. Volgens het bedrijf werd de ontwikkeling ondersteund door “een sterke omzetgroei in de B2B- en retailmedia-activiteiten, ondanks een zwakkere vraag, vooral in de B2C-sneakersector”. Het GMV groeide met eenentwintig procent tot bijna 9,2 miljard euro, en op pro-formabasis steeg het met vijf procent.

De gerapporteerde EBIT, die in de eerste helft van vorig jaar 166,6 miljoen euro bedroeg, daalde echter tot 31,4 miljoen euro door hoge eenmalige lasten. Zo boekte het concern herstructureringskosten van 138,9 miljoen euro. Deze kosten vloeiden volgens een verklaring voort uit “kosten in verband met de sluiting van ons logistiek centrum in Erfurt als onderdeel van de herinrichting van ons logistieke netwerk” en uit verdere maatregelen “om de structurele efficiëntie te verhogen, met name in ons hoofdkantoor in Berlijn en in onze studio's en outlets”.

Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de EBIT met 16,1 procent tot 269,6 miljoen euro. Onder de streep stond een gerapporteerd nettoverlies van 13,8 miljoen euro, terwijl het concern in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van 106,5 miljoen euro boekte.

Management verlaagt omzetprognose

Gezien de recente ontwikkelingen is het management voorzichtiger voor het hele jaar. Het rekent nu op een GMV- en omzetgroei ‘in de onderste helft’ van de eerdere prognose van twaalf tot zeventien procent. De jaarprognose voor de gecorrigeerde EBIT, die eerder tussen 660 en 740 miljoen euro lag, is aangescherpt naar 680 tot 720 miljoen euro.

Het bedrijf is “nog zelfverzekerder over het behalen van het midden van de bandbreedte voor de gecorrigeerde EBIT”, aldus een verklaring. De redenen hiervoor zijn “verdere synergie-effecten, verwachte voordelen van de herstructurering van het logistieke netwerk in de tweede helft van het jaar, doorlopende efficiëntie-initiatieven en een sterke groei in de partner-, software- en retailmedia-activiteiten met hoge marges”.

Financieel directrice (CFO) Anna Dimitrova ziet Zalando nog steeds op de juiste koers. “Onze veerkrachtige winstgevendheid is het resultaat van de kwaliteit en de mix van onze inkomsten. De groei in onze partneractiviteiten met hoge marges en in retailmedia, onze B2B-schaalvergroting en een strikt, door AI ondersteund kostenbeheer zijn hierbij doorslaggevend”, verklaarde zij in een statement. “Onze focus blijft ongewijzigd: we voeren onze strategie uit, investeren in de enorme kansen die voor ons liggen en zullen ook in 2026 een sterke, kwalitatief overtuigende financiële prestatie leveren.”