Zalando investeert in textiel innovator Infinited Fiber Company

Zalando sluit zich aan bij een reeks van modebedrijven die investeren in Infinited Fiber Company, zo blijkt uit een persbericht. Eerder investeerden onder andere al Adidas, Bestseller en Patagonia in het bedrijf dat bekend staat om de geregenereerde textielvezel Infinna.

Met het geld dat in de financieringsronde is opgehaald zal Infinited Fiber Company investeren in de bouwvoorbereidingen van de nieuwe fabriek in Finland. Voor Zalando is de investering onderdeel van de duurzaamheidsdoelstelling om in 2023 de levensduur van ten minste 50 miljoen mode items te verlengen, aldus het bericht. “We willen onderdeel zijn van de oplossing voor een duurzamere mode-industrie,” aldus Zalando Co-CEO David Schneider, in het bericht. “Met de investering in Infinited Fiber Company starten we een samenwerking met een innovator op het gebied van circulaire technologie. Dit maakt het mogelijk om het aandeel van materiaal dat gerecycled wordt tot nieuw textiel in de industrie te vergroten. Momenteel is dit aandeel slechts één procent.” Als onderdeel van de deal zal Zalando in de toekomst grondstoffen leveren aan Infinited Fiber Company en zal Zalando gebruik maken van Infinna voor de productie van private labels.

Infinited Fiber Company zet grondstoffen op basis van cellulose, zoals textielafval dat voornamelijk uit katoen bestaat, om in Infinna. Infinna is biologisch afbreekbaar, bevat geen microplastic en aan het einde van het leven van een kledingstuk, kan Infinna met ander textielafval worden gerecycled.