Zalando komt met actiepunten tegen misleidende duurzaamheidsclaims na waarschuwing Europese waakhond

Zalando gebruikt misleidende duurzaamheidsclaims, zeggen Europese consumententoezichthouders, en zal deze voor 15 april 2024 verwijderen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een persbericht.

Zalando gebruikt de term ‘duurzaamheid’ en visuele claims, zoals een blaadje om duurzaamheidsvoordelen aan te geven bij items, schrijft de ACM. De waakhond vroeg na onderzoek de Duitse toezichthouder om op te treden tegen de e-tailer en dat gebeurde. Zalando zet vervolgens een aantal acties op papier die per 15 april worden nageleefd.

Zo verdwijnen de duurzaamheidsvlaggetjes op de hele website, worden alle misleidende visuals, zoals een blad of boom naast een product, verwijderd en zal het duidelijke informatie geven over een specifiek duurzaamheidsvoordeel. Daarnaast wordt ook de term ‘duurzaamheid’ verwijderd uit de zoekfilter.

Verder zal Zalando in het vervolg duidelijke en specifieke informatie geven over de duurzaamheidsvoordelen van producten op de productpagina. Als de Duitse e-tailer duurzaamheidsclaims doet, zal dit gaan over bepaalde onderdelen van een product (waar nodig). Als laatste wordt de algemene duurzaamheidspagina vervangen door twee nieuwe webpagina’s die inzoomen op de productstandaarden en Zalando’s duurzaamheidsstrategie.

Zalando stelt later een rapport op waarin het bedrijf aangeeft hoe het zijn toegezegde acties heeft geïmplementeerd. De Europese waakhonden beoordelen daarna of Zalando voldoet aan het naleven aan de eisen.

De ACM startte in 2022 een onderzoek naar duurzaamheidsclaims bij zes bedrijven. Omdat Zalando is gevestigd in het buitenland werd een buitenlandse toezichthouder gevraagd op te treden. De Duitse waakhond stuurde Zalando vervolgens een handhavingsverzoek.