Zalando moet zich aan strengere regels voor online diensten houden

De EU wil mensen beschermen tegen illegale inhoud op internetplatforms zoals Facebook en YouTube. Ook moderetailer Zalando moet zich na een uitspraak aan strenge regels houden.

De EU-classificatie van de webshop Zalando als 'zeer grote online platform' en de bijbehorende strengere regels voor het bedrijf zijn volgens een uitspraak van het EU-gerecht rechtmatig. Het gerecht wees een klacht van het Berlijnse concern tegen het betreffende besluit van de Europese Commissie, gebaseerd op de Digital Services Act (DSA), af, zo meldden de rechters in Luxemburg.

Drempel

De commissie mocht er dus van uitgaan dat Zalando de voor een dergelijke classificatie relevante drempel van 45 miljoen actieve gebruikers overschrijdt. Tegen de uitspraak kan beroep worden aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De DSA moet er onder andere voor zorgen dat platforms illegale inhoud van derden snel van hun sites verwijderen. De Europese Commissie classificeerde Zalando in april 2023 als een zogenaamd zeer groot online platform in de zin van de DSA. Daarbij ging de commissie uit van 83 miljoen actieve gebruikers per maand in de EU. Voor zeer grote platforms en zoekmachines gelden bijzonder strenge regels. Zo moeten ze jaarlijkse risicobeoordelingen indienen en gegevens delen met overheidsinstanties en onderzoekers.

Kernpunt: hybride bedrijfsmodel van Zalando

Het bedrijf voerde daartegen aan dat het enerzijds geen klassiek platform is, omdat het eigen content aanbiedt en zich de producten van derden na een nauwkeurige controle praktisch toe-eigent. Anderzijds zouden de gebruikersaantallen verkeerd geïnterpreteerd zijn. Het bedrijfsmodel van Zalando is hybride: enerzijds verkoopt het bedrijf eigen producten, anderzijds worden via een partnerprogramma producten van derden aangeboden.

Het EU-gerecht oordeelde dat Zalando met betrekking tot de verkoop door derden een platform is in de zin van de DSA. Zalando kon geen onderscheid maken tussen wie van de meer dan 83 miljoen mensen, die de volledige webshop gebruikten, te maken kregen met content uit het partnerprogramma. Daarom mochten alle gebruikers bij elkaar worden opgeteld.