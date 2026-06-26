Zalando onderzocht door Duitse toezichthouder BaFin, aandeel keldert

Frankfurt - De Duitse financiële toezichthouder BaFin kondigt vrijdag een onderzoek aan naar Zalando wegens vermoedelijke schendingen van de boekhoudregels. Als gevolg hiervan keldert de aandelenkoers van de online modegigant.

De autoriteit, gevestigd in Bonn, meldt “concrete aanwijzingen” voor mogelijke schendingen van boekhoudnormen. Dit leidt op 19 juni tot een onderzoek naar de geconsolideerde jaarrekening voor 2025 en het bijbehorende bestuursverslag.

Op de beurs van Frankfurt kelderen de aandelen van de aan de Dax-genoteerde groep in de vroege handel met zeven procent.

Overname About You centraal in onderzoek

De procedure heeft met name betrekking op mogelijk “ten onrechte weggelaten” informatie in de toelichting op de jaarrekening van Zalando. Het gaat om een transactie met een verbonden partij in verband met de overname vorig jaar van de Hamburgse concurrent About You voor 1,1 miljard euro.

De toezichthouder geeft aan de bevindingen te publiceren, ongeacht of er fouten in de boekhouding worden gevonden.

Zalando meldt vrijdag in een apart persbericht een “nauwe en constructieve dialoog” met de toezichthouder. Het bedrijf voegt toe dat de kwestie een “puur formele aangelegenheid zonder materiële impact” is. Zalando meent alle benodigde informatie over de overname van About You te hebben verstrekt.

Grote speler in mode-e-commerce onder druk

Zalando, opgericht in Berlijn in 2008, is een van Europa's leidende online retailers in confectiekleding met tientallen miljoenen klanten.

De overname van About You dient ter versterking van de positie tegenover de concurrentie van de Chinese platforms Shein en Temu.