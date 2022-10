‘Zalando Plus mogelijk naar België’

Zalando’s lidmaatschapsprogramma Zalando Plus komt mogelijk volgend jaar naar België, dat vertelt general manager Benelux, Megan Maley, aan RetailTrends. Het lidmaatschapsprogramma is al sinds november 2021 beschikbaar in Nederland.

Volgens Maley ligt de toekomst van Zalando bij Zalando Plus. Het lidmaatschapsprogramma heeft inmiddels meer dan een miljoen leden, zo is te lezen. Leden krijgen onder meer gratis expressleveringen, kosteloze retour ophaalservices en worden als eerste geïnformeerd over nieuwe productlanceringen. De kosten bedragen 9,95 euro per jaar.

Aan het eind van 2023 zou het programma in acht landen beschikbaar moeten zijn.