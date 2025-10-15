Zalando rolt AI-gestuurde ontdekfeed uit in onder meer Nederland en België

Zalando breidt zijn AI-gestuurde ontdekkingsfeed uit naar zestien extra markten en introduceert nieuwe publieke klantprofielen in alle landen waar het actief is, waaronder Nederland en België. Dat meldt het e-commercebedrijf vandaag in een persbericht.

De gepersonaliseerde feed toont gebruikers in realtime kleding, merken en content die aansluiten bij hun voorkeuren. De nieuwe profielpagina’s bieden daarnaast ruimte om merken te volgen, content op te slaan en eigen stijlborden te delen met anderen. Volgens Zalando verandert het winkelproces daarmee vanaf het moment dat klanten de app openen: ze kunnen eenvoudig scrollen, swipen en spelen met content die bijna in real time is afgestemd op hun persoonlijke stijl.

Medeoprichter Robert Gentz noemt de lancering 'een omslagpunt waarin Zalando niet langer alleen draait om aankopen, maar om betrokkenheid en inspiratie'. Ook Anne Pascual, SVP Product Design, benadrukt de bredere koers: “We gaan verder dan het traditionele e-commercemodel en spelen in op de verschuiving bij digitale generaties, die steeds meer worden gedreven door emotie, inspiratie en gemeenschap.”

De AI-gestuurde ontdekkingsfeed werd in juli 2025 voor het eerst gelanceerd in zes landen. Na de uitbreiding van deze maand is de functie nu actief in 22 markten.

De discovery feed is momenteel beschikbaar voor geselecteerde klanten die iOS-apparaten gebruiken.

Zalando AI Feed gif Credits: eigendom Zalando