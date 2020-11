Zalando SE weet verlies naar winst te buigen in derde kwartaal

Het Europese modeplatform Zalando SE heeft in het derde kwartaal een ‘uitzonderlijk’ winstgevende groei gezien, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het bruto handelsvolume steeg met 29,9 procent naar 2,5 miljard euro en de omzet groeide met 21,6 procent naar 1,8 miljard euro, aldus het persbericht.

Het bedrijf spreekt ook van een ‘zeer sterk’ gecorrigeerde EBIT-marge van 6,4 procent, gedreven door extra groei en eenmalig effect. De sterke groei werd vooral gedreven door de versnelde verschuiving naar online winkelen, door de corona crisis. Daarnaast hebben de sterke prestaties van Zalando’s partnerprogramma en Zalando Lounge een grote rol gespeeld in de stijging. Het netto inkomen bedroeg in het derde kwartaal van 2019 13,6 miljoen euro dit jaar is het 58,5 miljoen euro.

Het Duitse bedrijf meldt in het persbericht dat het steun aan partners heeft versterkt: Zalando ziet bijvoorbeeld tot het einde van het eerste kwartaal van 2021 af van alle commissies voor partners die gebruik maken van het Connected Retail-programma en biedt Zalando partners vervroegde uitbetalingen aan om hen te ondersteunen bij hun cashflow.”

Zalando verhoogt vooruitzichten voor boekjaar 2020

Als gevolg van de positieve financiële prestaties, verhoogt Zalando zijn vooruitzichten voor het boekjaar 2020. Het bedrijf verwacht nu dat het bruto handelsvolume met 25 tot 27 procent zal groeien, de inkomsten met 20 tot 22 procent en een aangepaste EBIT van 375-425 miljoen euro. In de vooruitzichten die op 15 juli 2020 werden gepubliceerd, ging Zalando eerder uit van een GMV-groei van 20-25 procent, een omzetgroei van 15-20 procent en een aangepaste EBIT van 250-300 miljoen euro voor het volledige jaar.

David Schröder, Chief Financial Officer: “We zullen blijven investeren om een ​​sterke groei na 2020 te realiseren volgens onze belangrijkste strategische prioriteiten: ons actieve klantenbestand uitbreiden, de klantrelaties verdiepen en onze platform transitie stimuleren.”

Beeld: Claudio Schwarz via Unsplash