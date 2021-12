Zalando stelt eerste COO aan en benoemt nieuwe CFO

Digitale moderetailer Zalando breidt zijn raad van bestuur uit. Het bedrijf heeft de rol van Chief Operating Officer (COO) gecreëerd en stelt een nieuwe Chief Financial Officer (CFO) aan. Dit heeft Zalando aangekondigd in een persbericht.

David Schröder, de huidige CFO, wordt aangesteld als de eerste COO van Zalando. Sandra Dembeck volgt hem op als CFO. Beide personen zullen hun nieuwe functie bekleden per 1 maart 2022, zo is te lezen in het persbericht. Sandra Dembeck werkte voorheen bij Compass Group Plc en is een nieuwe toevoeging aan het bestuur van de moderetailer. Dembeck heeft een brede financiële achtergrond en was Corporate Finance Director bij Compass Group. David Schröder zetelt sinds 2019 in de raad van bestuur en heeft het bedrijf geholpen met het opschalen van zijn activiteiten.

De rol van COO is in het leven geroepen voor het opschalen van het Europese logistieke bedrijfsnetwerk van Zalando. Ook zal de nieuwe COO business partners helpen met hun direct-to-consumer strategie via verschillende kanalen, aldus Zalando in het persbericht.