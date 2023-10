Zalando stelt hele logistiek open voor andere retailers

Zalando stelt zijn logistiek open voor andere retailers. Dat doet de e-commercegigant met het ‘Zalando E-commerce Operating System’ ZEOS, een platform waarmee retailers bestellingen snel kunnen verwerken en verzenden, zo schrijft Zalando in een persbericht.

Zalando heeft al zijn Zalando Logistics Solutions, waarmee partners via tools al snel kunnen uitbreiden in Europa terwijl zij zich concentreren op de behoefte van hun klanten. Toch kwam er vraag naar een meer uitgebreide service. Dus testte Zalando in oktober 2022 ZEOS dat zorgt voor de ingewikkelde logistieke processen, zodat merken zich volledig kunnen concentreren op hun expertise op het gebied van mode en lifestyle, zo staat in het persbericht. Die pilot leek succesvol en lanceert nu volledig.

Merken en retailers hoeven enkel hun producten te verzenden naar Zalando’s netwerk, dat bestaat uit 12 magazijnen, waarna ZEOS zorgt voor de afhandeling van de verzendingen. Het maakt hierbij niet uit of de aankoop is gedaan via Zalando, een webshop of een ander Europees winkelplatform.